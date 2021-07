Ook op kleine plastic flesjes zit vanaf nu statiegeld

Jaren is er over gesproken en vanaf vandaag is het zover. Om zwerfvuil tegen te gaan, wordt vanaf 1 juli statiegeld geheven op kleine frisdrank- en waterflessen. Die 15 cent per flesje moet genoeg zijn om de consument te bewegen het flesje weer terug te brengen naar de winkel. Zo wordt voorkomen dat het als afval in de natuur verdwijnt.

Dure machine

Supermarkteigenaar Gerard van den Tweel in Nijkerk zucht als hij het heeft over de nieuwe regels voor kleine plastic flessen. Twee nieuwe emballagemachines zijn aangeschaft. "Voor 1500 euro per stuk. Ik heb het er verder maar niet over, want dit is de wet en die moeten we uitvoeren."

Van den Tweel heeft duidelijk bedenkingen bij de uitgebreide statiegeldregeling. Zijn bezwaren liggen echter vooral op de kosten die supermarkten daarvoor moeten maken.

En dus voert hij de statiegeldregeling gewoon uit. De komende weken zorgt hij zelfs de komende weken voor extra bezetting bij de emballagemachines. "Om eventuele vragen te kunnen beantwoorden, want de machines werken wel op een andere manier."

Hij verwacht dat de consument snel aan de nieuwe statiegeldregeling gewend is. "Ik denk dat het een succes gaat worden. De volgende stap is dan in december, dan komt er ook statiegeld op blikjes."

Overbuurvrouw supermarkt is blij

Een vroege klant op donderdagochtend in de supermarkt is de overbuurvrouw. Zij is blij met de nieuwe statiegeldregeling voor kleine plastic flesjes. "Ik vind het prima, want dan zie je hopelijk ook wat minder flesjes langs de weg. Als je ziet wat mijn man elke week aan flesjes en blikjes op moet rapen... het is te hopen dat de mensen ze nu in gaan leveren."

Let op!

Het zal dus even wennen worden. Scanden de oude statiegeldmachines nog op de vorm van de flesjes; de nieuwe machines lezen de barcode van de flessen om te weten hoeveel statiegeld ze waard zijn. En dat betekent dus dat flessen die voorzien zijn van etiketten, zonder het etiket niets meer waard zijn.

Maar dat is niet alles: de flesjes moeten ingeleverd worden met de dop erop. En de flesjes moeten onbeschadigd zijn, anders lukt het inleveren volgens de supermarkteigenaar ook niet.