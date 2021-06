Hattemer cardiochirurg in ruste debuteert met roman

Dr. George J. Brandon Bravo Bruinsma woont in Hattem en was tot een maand geleden cardiochirurg in het Isala in Zwolle. Nu hij gepensioneerd is, heeft hij volop tijd voor de promotie van zijn debuutroman: Het hart van de krekel.

George heeft al eerder al drie boekjes geschreven. ‘Mijn redacteur noemt dat mijn drie jeugdzondes. De uitgave van dit boek heeft veel meer tijd in beslag genomen. Het is veel professioneler en goed te begrijpen voor de lezers. Ik heb het een hoop mensen laten lezen en die gaven deze feedback.’

Gouden krekel

Het verhaal speelt rond het thema hoe de hoofdpersoon zich ontworstelt aan het verleden van zijn vader. ‘De vader van de hoofdpersoon is antiquair in kostbaarheden. Hij is joods en heeft de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Zijn zoon, de hoofdpersoon, is hypersensitief en heeft insectologie gestudeerd. Als vader en zoon gezamenlijk naar Shanghai gaan vanwege een gouden krekel die de vader wil kopen, gaat het met de hoofdpersoon helemaal mis,’ vat George het verhaal samen.

Inspiratie

George liet zich mede inspireren door zijn eigen afkomst. ‘Mijn vader was Sefardisch Joods en is gevlucht voor de arbeitseinsatz door van de trein te springen. En oud-oom van mij is gefusilleerd en een deel van mijn orthodoxe familie is omgebracht in Sobibor. Ik heb zelf een bezoek aan Sobibor gebracht en dat komt ook terug in het boek. Het einde van de roman is heel positief en vind ik heel mooi. Het laat zien dat je je kan ontworstelen aan het verleden.’

De roman is geschreven voor volwassenen die interesse hebben in hoe iemand omgaat met z’n familiegeschiedenis. Het boek is te koop en ligt op voorraad bij Bruna in Hattem en Waanders in Zwolle. Binnenkort is Het hart van de krekel ook verkrijgbaar via www.bol.com onder ISBN 97890 8315 9218.