Minister: ik neem geitenprobleem zeer serieus

"Ik neem dit onderwerp zeer serieus." Dat schrijft minister Tamara van Ark in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren over de problemen die zich voordoen rond de geitenstallen. Volgens de Partij voor de Dieren neemt de minister die problemen juist niet serieus genoeg.

Mensen rondom geitenhouderijen in Gelderland en daarbuiten worden ziek. Ze krijgen longontstekingen en andere aandoeningen aan de luchtwegen. De geiten zitten in het verdachtenbankje. Onderzoek van het RIVM moet uitwijzen of ze de oorzaak zijn van de gezondheidsproblemen bij de mensen die in de buurt van geitenstallen wonen. Een groot probleem is dat de resultaten van het onderzoek nog zeker tot eind 2024 op zich laten wachten.

Het middel dat nu wordt ingezet is een zogeheten geitenstop. In Gelderland is zo'n moratorium ingesteld in 2017. Dat is gebeurd omdat, zoals toenmalig gedeputeerde Jan-Jacob van Dijk het destijds formuleerde, 'de gezondheid van omwonenden in het geding is'. Volgens de Partij voor de Dieren is het een slechte zaak dat Den Haag de regie in de geitenkwestie bij de provincies laat.

Landelijke regie

Volgens de Tweede Kamerfractie zorgt de minister ervoor dat mensen voor hun gezondheid afhankelijk zijn van de goede wil, daadkracht en rechte rug van provinciebestuurders door de geitenstop aan provincies over te laten. Het is volgens de fractie beter om daar een landelijke regie op te voeren. De minister is het daar niet mee eens en herhaalt dat ze achter het beleid staat om de situatie op provinciaal niveau af te handelen.

De minister schrijft dat ze de uitkomsten van de onderzoeken afwacht. Dat onderzoek laat onder meer op zich wachten omdat er niet voldoende longpatiënten voorhanden zijn voor gedegen onderzoek. Daarover schrijft de minister: "Het feit, dat er op dit moment minder longontstekingen zijn vanwege de coronamaatregelen, betekent niet dat geiten niet de oorzaak zijn van het verhoogde aantal longontstekingen rondom geitenbedrijven."

Medisch onaanvaardbaar

De oorzaak van de gezondheidsproblemen kan volgens Van Ark een specifieke ziekteverwekker zijn die van dieren afkomstig is (zoönose) of doordat mensen gevoeliger voor longontsteking worden door de blootstelling aan stoffen, die bij veehouderijbedrijven vrijkomen, zoals fijnstof, endotoxines (onderdelen van micro-organismen) en ammoniak. Het onderzoeksprogramma moet dat duidelijk maken.

Bekijk een explainer over de groei van het aantal geiten in Gelderland, ondanks de geitenstop. De tekst gaat daaronder verder.

De geitenstop in Gelderland staat ter discussie. Zorgelijk volgens de Partij voor de Dieren, omdat de GGD onlangs nog stelde het 'medisch onaanvaardbaar' te vinden om de stop op te heffen. De GGD heeft als het om de gezondheidsproblemen door geiten gaat slechts een adviserende rol. De GGD raadt af om binnen een straal van twee kilometer van geitenstallen nieuwbouw te plegen, maar gemeenten kunnen zo'n advies naast zich neerleggen. Zo'n advies biedt dus geen 'daadwerkelijke bescherming tegen de gezondheidsrisico’s', stelt de Partij voor de Dieren.

Genoeg reden voor ingrijpen

De indiener van de vragen aan de minister, kamerlid Eva van Esch, vindt de antwoorden van de minister teleurstellend en vooral een herhaling van beantwoording van eerdere vragen. Dat terwijl er volgens Van Esch genoeg reden voor de minister is om in te grijpen. Woensdag vellen de Gelderse Statenleden een oordeel over het doorgaan met de geitenstop.

Een meerderheid van de Statenleden lijkt voor handhaving van de geitenstop te zijn. Omwonenden van geitenstallen zijn er desalniettemin niet gerust op en vrezen dat er wordt gerommeld aan de stop door bijvoorbeeld meer uitzonderingsmogelijkheden voor geitenhouders te creëren zodat ze toch kunnen uitbreiden, met alle risico's van dien. Geitenhouders op hun beurt hebben de provincie duidelijk gemaakt dat de geitenstop hen in een wurggreep houdt.

