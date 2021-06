Inclusie in de gemeente Ede een gemiste kans?

"Dit college heeft een wethouder inclusie maar wat is de koers voor de komende jaren en hoeveel gaat dat in grote lijnen kosten. Ik zou graag willen weten wat er straks in de programmabegroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken", aldus Ellen Wijnsouw.

Inclusie is voor Wijnsouw een erg belangrijk thema. Bij de behandeling van de begroting november vorig jaar vroeg zij ook al aandacht voor inclusie.

Volgens Wijnsouw word het woord inclusie amper genoemd in de nota.

"Zijn we dan klaar en is alles op orde? Kunnen alle mensen met een beperking overal terecht? Op school, in de buurt, in de winkels, in de openbare ruimte, op de sportvereniging? Wordt er bij de komst van een toiletvoorziening bij de twee molens rekening gehouden met een invalide toilet? Om maar even een voorbeeld te geven".

Bij Ellen Wijnsouw waren de verwachtingen best hoog gespannen op het gebied van inclusie met betrekking tot de perspectiefnota: "Ik had verwacht dat in deze perspectiefnota een mooie koers was uitgerold betreffende inclusie. En dat dit langs alle programma’s zou lopen. Wat gaan we doen met inclusie bij de maatschappelijke voorzieningen, bij de preventieve ondersteuning, bij de individuele ondersteuning, bij de economie en mobiliteit en bij de ruimtelijke ontwikkeling, hoe zit het met de veiligheid, hebben we oog op de kwaliteit leefomgeving t.b.v. inclusie en als laatste hoe gaan we inclusie in onze organisatie inbedden?"

Er is nog een hoop werk te doen qua inclusievolgens Wijnsouw: "Ik denk dat we nog veel moeten doen voor deze gemeenschap. Dat zijn we verplicht, daar hebben we ook voor getekend. Ik weet dat de wethouder in gesprek is met de koplopers maar wij willen een programma zien. Hetzelfde geldt voor de regenbooggemeente, hier hebben we mee ingestemd. Ik zou daar dan ook graag wat van terugzien in de perspectief nota. Anders is het alleen voor de bühne", zo besluit Ellen Wijnsouw.