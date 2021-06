D66 in Ede: formeren moet open, transparant, eerlijk en openbaar

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats volgend jaar op 16 maart. Het voeren van formatiegesprekken in het openbaar is volgens Neijenhuis niet nieuw, want in Wageningen word dit al geruime tijd gedaan en heeft men daar dus ervaring, waar Ede van kan leren. Volgens D66 een mooie stap richting een nieuwe, transparante bestuurscultuur.

De fractie overweegt een motie in te dienen om dit voor elkaar te krijgen. In zijn bijdrage gaf Stephan Neijenhuis aan: "Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Anne Vondeling bracht ooit het boek 'Tweede Kamer: Lam of Leeuw' uit. Een centrale vraag die steeds terugkomt in de recente discussie over de nieuwe bestuurscultuur in de politiek, dualisme en het belang van macht én tegenmacht.

Iets waarover de laatste vaak gediscussieerd wordt is het belang van een beperkt regeerakkoord. En ook in Ede is dat een raak punt. Want het bestuursakkoord van 2018 was al weer twee keer zo lang als het convenant van 2014. En met minder plaatjes (en gedichtjes) ook nog.

Dus hoe gaan we dat volgend jaar doen? Iedereen begrijpt dat als je wilt samenwerken, dat het nodig is om water bij de wijn te doen. D66 heeft dat gedaan in de periode dat zij mee bestuurde. Ook in deze periode hebben we voldoende moeilijke compromissen gezien, zoals over velden over zonne energie, ontbreken van aangescherpte klimaatdoelen, geen verruiming van de winkelopenstellingen of verhoogde belastingen. Ik ben ervan overtuigd dat onze inwoners begrip kunnen opbrengen voor zulke compromissen, maar wel als dat transparant en eerlijk gebeurt. Met een duidelijke keuze welke prioriteiten de partijen leggen ná de verkiezingen. Daarom ben ik voornemens een motie in te dienen waarin de raad zich uitspreekt om de komende formatiebesprekingen openbaar te voeren", aldus Stephan Neijenhuis.

Mocht het komen tot een motie dan word deze ingediend tijdens de behandeling van de perspectiefnota in tweede termijn op 8 juli aanstaande.