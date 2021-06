Onderwijsminister Arie Slob blikt met groep 8 terug op coronajaar

"Hoe was jullie kamp?", is de eerste vraag die demissionair minister van onderwijs stelt. De achtste groepers zijn blij dat dat hun kamp vorige week -ondanks corona- toch kon doorgaan. Toch wat verlegen knikken ze naar de minister. "Zijn jullie alweer uitgeslapen?". Een eensgezinde reactie volgt. Het ijs is gebroken.

Zo'n driekwartier lang volgt een ongedwongen gesprek over het afgelopen schooljaar. Een jaar die na de zomer goed begon. Maar met de tweede lockdown moest er, net zoals het voorgaande schooljaar, toch weer worden overgestapt op thuisonderwijs.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Raar schooljaar

"Het was een raar schooljaar", vertelt de 11-jarige Robine. "Je zat niet de hele tijd met iedereen in de klas. Maar de online lessen waren wel leuk. Want de juf en de meester deden het wel goed. Ze probeerden veel uit te leggen. En er waren steeds meer online momenten."

De verschillen in de beleving van de coronatijd zijn groot, merkt Slob. "Er was een meisje die het heel leuk vond. Maar een ander had haar oma verloren. Weer een ander kind vond het thuis moeilijk om te leren. Dat die verschillen er zijn, dat wist ik. Maar nu krijgt het een gezicht."

Na een korte rondleiding door de school volgt een gesprek met leerkrachten. "Het was een hele pittige periode", zegt groep 8-leerkracht Guido Lacet. "Je moet alle ballen hooghouden. Je wilt er voor iedereen zijn."

We blijven nu veel dichter bij onze primaire taak

"Als we iets hebben geleerd van deze coronaperiode, is het om dichter bij de kern van het onderwijs te komen", aldus Lacet. "We zijn ons bewust geworden dat we ons op school laten leiden door allerlei maatschappelijke tendensen. Er wordt bijvoorbeeld gezegd: we moeten meer aan muziek en sport gaan doen, gezond eten meer promoten. We moeten heel veel. We blijven nu veel dichter bij onze primaire taak. Alles wat erbij kan, is mooi. Maar we gaan niet meer teveel hooi op ons vork nemen."

De klas is de zware tijd goed doorgekomen. Er zijn nauwelijks leerachterstanden en kinderen zeggen er zelfs zelfstandiger door te zijn geworden. "We hebben leren denken in oplossingen", vertelt de 12-jarige Jens over de thuiswerkperiode. "Dat hadden we anders niet geleerd, denk ik."

Vroeg het bed uit

De leerlingen zagen meer voordelen van thuisonderwijs: "Hier op school moet je echt de hele dag werken. Terwijl ik thuis snel klaar was", zegt Jens. Klasgenoot Robine is het daarmee eens: "Als ik om tien uur wilde opstaan, was ik toch alweer om twaalf uur klaar. Tenzij de juf een afspraakje had ingepland. Dat deed ze dan meestal om negen uur. Dan moesten we ons bed vroeg uit."

Toch waren er ook zorgen bij leerkracht Lacet: "Ik kreeg vaak om elf uur 's avonds nog berichten van leerlingen over schoolwerk dat gemaakt moest worden. Dan denk je: ze moeten het zelfstandig doen. Maar eigenlijk waren ze er nog niet helemaal klaar voor. Want om elf uur hoort een kind te slapen. Die begeleiding was echt belangrijk."

Onderwijsminister Slob spreekt met leerlingen van groep 8. Foto: Omroep Gelderland

Ook volgend schooljaar, als de kinderen in de brugklas zitten, blijft Lacet zijn oud-leerlingen volgen. "Mijn grootste zorgen liggen eigenlijk bij de lichting die vorig jaar bij ons van school is gegaan. Die hebben de overstap naar het voortgezet onderwijs gemaakt in de coronaperiode. In de begin moet je je klasgenoten en je positie leren kennen. Toen kwam de lockdown en eigenlijk zijn ze pas net weer begonnen op school. In mijn ogen hebben ze een verloren jaar. Zeker als het gaat om het sociaal-emotionele. Dat is misschien niet zo meetbaar, maar het is wel degelijk aanwezig. Ook bij sommige kinderen in de huidige groep 8."

Achterstanden in kaart brengen

Demissionair minister Slob noemt het dan ook noodzakelijk om de jongeren goed te blijven ondersteunen. "We moeten ze volgen en helpen waar dat kan. En ze helpen om deze coronatijd te verwerken en door te gaan in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Dat kunnen we doen door de achterstanden in kaart te brengen en scholen helpen om die achterstanden weg te werken."

Slob bracht maandagmiddag ook een werkbezoek aan het Thomas a Kempis College in Arnhem.