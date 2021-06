Er is een broodje hamburger van 5000 euro (en dat is geen grap)

Witte truffel, kaviaar en whisky. Zomaar een greep uit de ingredienten die in de duurste hamburger ter wereld zitten, die maandagavond werd gebakken in Voorthuizen. Onder grote belangstelling van pers en publiek wist kok Robbert Jan de Veen The Golden Boy - want zo heet de hamburger - van 5000 euro te bereiden. Met zijn actie komt hij waarschijnlijk in het Guinness book of World Records.

Het vorige record stond op naam van Amerikanen. Zij hadden een heel grootte burger gemaakt, waar bijna een heel dorp van kon eten. De kosten daarvan waren 4100 euro. "Ik wilde het anders aanpakken", vertelt De Veen (33), die eigenaar is van horecazaak De Daltons. "De hamburger die ik ging maken moest voor één persoon zijn, anders verspil je te veel, vind ik." Om dan tot vijfduizend euro te komen, heeft hij veel dure ingrediënten moeten gebruiken. "Anders kom je er natuurlijk nooit."

Zo was het vlees afkomstig van zogenoemd Wagyu A5. "Daarnaast lag er onder meer Beluga kaviaar, king crab, Spaanse Paleta Ibérico, witte truffel, Engelse cheddar, barbecuesaus gemaakt met Kopi Luwak koffie en Schotse Macallan whisky op het broodje", somt de ondernemer op. Dat broodje heeft hij ook zelf gemaakt met Dom Pérignon champagnedeeg. "Als laatste wordt de burger belegd met bladgoud en kort gerookt met whisky geïmpregneerde rook", vertelt hij trots.

'Leuk project'

De Veen kwam op het idee van de actie door de coronacrisis. "Ik zat een beetje in een dipje en was wat 'down'", legt hij uit. "Het restaurant zat dicht en het ging niet zo goed. Ik vind het leuk om mijzelf uit te dagen en wat leuks te doen. Ik kwam de Amerikaanse hamburger tegen en zag het als een leuk project het beter te doen. Er komt namelijk best wel wat bij kijken: je moet echt scherp berekenen wat alles kost."

Hij schreef zich in voor het wereldrecord en is daarna het recept gaan bedenken. "De basis had ik snel voor elkaar. Het is een combinatie van iconische producten en luxe merken. Ook zitten er dingen in waar ik zelf liefhebber van ben." Om tot het beste eindproduct te komen, heeft De Veen gespard met leveranciers en de groothandel. "Dat heeft wel echt geholpen."

De hamburger is ook gesponsord door leveranciers. De opbrengst gaat naar de voedselbank. "Zij krijgen dus de 5000 euro. Ik vind het gek dat er in Nederland meer dan 160.000 mensen zijn die gebruik maken van de voedselbank. Daar vraag ik graag aandacht voor."

Een plek in het Guinness Book of World Records

Met de actie probeert De Veen dus een wereldrecord neer te zetten, maar omdat er vanwege corona niemand van het Guinness Book of World Records langs kon komen om de hamburger officieel te 'keuren', stelde De Veen, volgens de regels, zelf een driekoppige jury samen, die toezagen op het proces en de kosten. Zij sturen hun rapport naar Guinness toe. Binnen twaalf weken hoopt de kok te horen of zijn actie echt een wereldrecord is.

Jurylid Robèr Willemsen, de voorman van Koninklijke Horeca Nederland had de eer de peperdure hamburger op te eten. Vooraf was dat voor de aanwezigen en hem nog een geheim. "Ik heb Robèr het broodje gegund omdat hij zich tijdens de coronacrisis heel hard heeft gemaakt voor de horeca", legt De Veen uit. Maar het belangrijkste is natuurlijk of het broodje ook smaakt. Willemsen: "Het is écht een heerlijk broodje, vol van smaak en goed opgebouwd. Ik had het zelf niet beter kunnen doen", lacht hij.

Voor de liefhebber die zelf het peperdure broodje wil gaan maken, dit zijn alle ingrediënten:

Wagyu A5 brisket, chuck short ribs

King crab, in witte wijn gekookt

Uienringen in champagnebeslag

Paleta Ibérico Bellota

Witte truffel

Beluga kaviaar

Gerookte saffraan-bieslookmayonaise van eendeneieren

Barbecuesaus van Kopi Luwak koffie en Macallan Single Malt Whisky Rare Cask

Cheddar met truffel van Wyke Farms

In matcha ingelegde tijgertomaat en komkommer

Champagne-saffraanbrood met bladgoud

Met whisky geïmpregneerde rook