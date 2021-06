Deel 60-plussers krijgt pas laat in zomervakantie tweede prik

Sommige zestigplussers in Gelderland moeten nog steeds tot laat in de zomervakantie wachten op hun tweede coronaprik. Niet alle huisartsen in de provincie hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om die prik eerder te zetten.

Tot mei was het advies altijd om minstens 10 tot 14 weken tussen de eerste en tweede prik met AstraZeneca te laten. Dat is het vaccin waar onder meer huisartsen de groep van 60- tot 64-jarigen mee inenten.

Maar in mei adviseerde de Gezondheidsraad dat de tijd tussen de twee prikken ook korter kan dan 12 weken (maar op z'n minst 4 weken). Een uitkomst voor de Gelderse 60-plussers die al morden over het feit dat ze pas laat in de zomervakantie, of zelfs pas in september, volledig gevaccineerd zouden zijn.

Bij het oude gelaten

Maar dit geldt niet voor alle 60-plussers. Er zijn huisartsen in Gelderland die alle afspraken bij het oude hebben gelaten. “Wij hebben bewust gekozen om dat niet te doen. We hadden al het personeel, de plaats en de uitnodigingen al geregeld. Het was zoveel werk om dat om te gooien”, zegt huisarts Claire Crans uit Ede. “Uiteindelijk stond ook in het advies: hoe later de tweede prik gegeven werd, hoe beter.”

Ook in Arnhem en omgeving hebben een hoop huisartsen ervan afgezien om alles weer te veranderen. “De meesten hebben de afspraken laten staan”, zegt Bard Evers van huisartsencoöperatie Onze Huisartsen. Zo'n vijftig huisartsenpraktijken hadden het vaccineren centraal via die organisatie geregeld.

“Het was gewoon niet te doen qua logistiek. Ja, daar hebben we wel veel klachten over gekregen. En deels terecht natuurlijk: mensen worden gedwongen geprikt met AstraZeneca en konden nergens anders terecht. Dan krijg je de hele bizarre situatie dat gezondere, jongere mensen eerder volledig gevaccineerd zijn dan zij. Het grootste deel heeft wel begrip, maar je moet het wel uitleggen.”

'Hugo de Jonge belooft te veel'

Zo heeft ook Tonny Cornelissen (61) uit Rheden wel begrip voor de huisartsen, maar toch baalt hij ervan dat hij pas 12 augustus zijn tweede prik krijgt. “Huisartsen zijn daar niet debet aan. Het gaat mij erom dat minister Hugo de Jonge belooft dat mensen hun tweede vaccinatie met AstraZeneca eerder kunnen krijgen. Dan ga je daar vanuit. Maar dan bel je je huisarts en die zegt: dat kan helemaal niet”, zegt hij.

Hij ziet tal van mensen om zich heen, jonger dan hijzelf, die al wel volledig gevaccineerd zijn. Die konden bij de GGD terecht, met een vaccin waar minder tijd tussen de twee prikken zit. “Mensen van 18 jaar zijn zo al eerder gevaccineerd dan de doelgroep die het hard nodig heeft. Vooral omdat er een nieuwe variant in opmars is. Ik werk zelf op een mbo-school, waar ook de mondkapjesplicht is losgelaten. Tuurlijk voel ik me daar onveilig. Ik ben nog steeds geneigd een mondkapje te dragen. En het rare is: er zijn huisartsen die wel eerder vaccineren.”

Wel eerder tweede prik

Die zijn er inderdaad ook. Joost Siegelaar, huisarts in Apeldoorn bijvoorbeeld: “Wij hebben vorige week in twee sessies de tweede prik gezet. En dat is bij ons in de regio breed gebeurd. Enerzijds wilde de patiënt zelf op vakantie, maar ook voor de huisartsen was het ingewikkeld geweest om de tweede prik midden in de zomervakantie te zetten. Dus we hebben zo een hoop problemen voorkomen.”

Ook in de regio Noord-Veluwe hebben praktijken, waar dat kon, de afspraken vervroegd, aldus interim-directeur Mirjam Broekhuizen van huisartsencoöperatie Medicamus.

