25 wapens en 20 granaten gevonden in ondergrondse wapenopslag

De 52-jarige Harderwijker, die opgepakt is vanwege een wapenvondst in een bos in de buurt van Zwolle, wordt verdacht van verboden wapenbezit. Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag officieel bekendgemaakt tijdens een proforma-zitting in de rechtbank van Zwolle. De Harderwijker moest samen met een medeverdachte uit Zwolle voor de rechter verschijnen.

De Harderwijker werd samen met een medeverdachte uit Zwolle eind maart opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij een grote wapenvondst in de bossen bij Zwolle, begin september. Op landgoed Schellerberg werden toen meerdere tonnen uit de grond gehaald. Daarin lagen 25 wapens en ruim 20 granaten.

Ook lag er zo'n 30.000 euro aan contant geld in dezelfde tonnen, als waarin de wapens verstopt waren. Volgens justitie is er veel bewijs tegen de verdachten, zoals dna op de wapens.

Moordverdachte

Hero D. uit Harderwijk blijkt een bekende van justitie, zo werd door bronnen rond het onderzoek gemeld aan RTV Oost en Omroep Gelderland. De Harderwijker is al eerder opgepakt voor het in het bezit hebben van verboden wapens. Bovendien is hij in verband gebracht met de moord op de Zwolse kok Robert Voorhorst. Hij werd daarvoor niet veroordeeld, maar moest wel de gevangenis in voor het bezit van een berg wapens die destijds in een Zwolse kelderbox werden aangetroffen.

Ook nu wordt hij dus beschuldigd van verboden wapenbezit. Het zou volgens het OM gaan om vuurwapens in de categorie 2, dat zijn automatische vuurwapens. Ook vuurwapens uit de eerste categorie (geweer, revolver en pistolen) zou de man in zijn bezit hebben gehad. Dit is dus de tweede keer dat hij voor dit delict voor de rechter moet verschijnen. De straf die hij kan krijgen hangt van verschillende omstandigheden af, maar als iemand vaker de regels overtreedt is een gevangenisstraf waarschijnlijk. De eis van het OM volgt later.

Granaten

De Harderwijker zit op dit moment vast. Net als de medeverdachte, de 44-jarige Zwollenaar Michel B. alias De Gier. Hij moest ook voor de rechtbank verschijnen. Hij heeft dezelfde aanklacht gekregen, aangevuld met het bezit van granaten. Daarvan werden er 21 aangetroffen in de vaten.

Verder wordt De Gier verdacht van 'Moord in vereniging'. Hij zou -samen met een andere man- betrokken zijn bij de moord op wapenhandelaar Henk Wolters. Die werd op oudjaarsavond 2019 dichtbij zijn huis doorzeefd met kogels uit een machinegeweer. Ook het moordwapen is in het wapendepot in het bos gevonden.