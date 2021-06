Huisartsen worden platgebeld, vaccinatie staat nog niet in de app

Huisartsen worden platgebeld door patiënten die klagen dat hun vaccinatie niet goed is geregistreerd. Daarom kunnen ze niet op vakantie of evenementen bezoeken. Want er is geen digitaal vaccinatiebewijs.

Mirjam Broekhuizen van huisartsencoöperatie Medicamus in Harderwijk bevestigt dat er veel gebeld wordt. "We begrijpen dat mensen bellen. Je wilt graag met de caravan naar Frankrijk", legt ze uit.

'Het komt goed'

Maar wie pas over 4 à 5 weken vakantie heeft moet toch even wachten met de huisarts bellen, stelt Broekhuizen: "Er zijn technische problemen waardoor van veel mensen de vaccinatie niet goed zichtbaar is via mijnrivm.nl. We zoeken uit welke oplossing we kunnen bieden. Er wordt met man en macht aan gewerkt. Het komt ook goed, maar we hebben tijd nodig."

Bij de coöperatie Medicamus zijn zeventig huisartsen aangesloten. Ze behandelen in totaal 150.000 patiënten.

Huisarts kan zeker tot 1 juli niets voor u betekenen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) riep voor het weekend mensen op niet hun huisarts te bellen als ze niet aan een coronabewijs kunnen komen. "De huisarts kan zeker tot 1 juli hierin niets voor u betekenen. Er komt een publieksnummer voor iedereen bij wie het niet lukt om het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app op te halen", zei de LHV tegen de NOS.

De LHV raadt mensen aan die op korte termijn toch zo'n bewijs nodig hebben, dat per mail aan hun huisarts te melden.

CoronaCheck-app

Sinds vorige week is de CoronaCheck-app in de lucht. Daarmee kunnen mensen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, bijvoorbeeld als ze naar het buitenland willen reizen. Die app haalt de informatie uit de systemen van onder meer de GGD's en het RIVM.

Niet iedereen staat in die administratie. Sommige mensen wilden niet dat hun gegevens werden gedeeld en bij anderen is de informatie nog niet aangekomen in het centrale systeem.

Voor die mensen is een 'uitzonderingsroute' bedacht. Als ze door de huisarts zijn gevaccineerd, kan de huisarts zelf het bewijs daarvoor aanmaken. Dat kan vanaf komende donderdag.

