Arnhem heeft de primeur: megakermis gaat van start

De kermiswereld heeft sinds het begin van de crisis nagenoeg stilgelegen. Maar morgen is het zover: dan mogen de attracties weer draaien. "Alles is helemaal goedgekeurd door de gemeente, ook het akoestisch onderzoek", zegt organisator Jean de Vries.

Steeds meer bij

Binnen een kleine week - de opbouw is vrijdagavond van start gegaan - is het terrein bij het voetbalstadion omgetoverd tot een kermis voor jong en oud. In totaal staan er zo'n tachtig attracties, maar dat kunnen er zomaar meer worden, zegt Jean. "Wij zijn de eerste kermis die opengaat in Nederland. Je merkt dat niet iedere gemeente het al aandurft om zoiets te organiseren, dus dan komen ze naar ons toe. Er komen er steeds meer bij."

Harry Kars van de kermisfamilie Eckelboom uit Rumpt is er ook helemaal klaar voor. Dinsdagmiddag hoeft hij alleen nog even de laatste checks te doen voordat zijn attractie met botsauto's woensdag opengaat voor publiek. "We staan binnenkort ook weer op een paar plekken in Brabant. Het begint gelukkig weer een beetje te lopen."

Kopzorgen

De langdurige sluiting bezorgde de familie flinke kopzorgen. Pater familias Hans Eckelboom kreeg het zelfs aan zijn hart door de voortdurende zorgen. "Hij maakt het naar omstandigheden goed", zegt Harry. "Maar ik ben heel blij dat we weer mogen."

Ook Jean van de Beek, een kermisexploitant uit Apeldoorn, is blij dat hij weer druk is met de opbouw van zijn attractie, een gigantische draaimolen. "Wij zijn zaterdag gestart met de opbouw. Maar gelukkig is het net als fietsen: je verleert het nooit."

Eigenlijk wilde de organisatie al een paar dagen eerder open, op 26 juni. Maar ondanks de versoepelingen bleek dat net iets te vroeg. Van demissionair minister-president Rutte mochten evenementen waarvoor een vergunning nodig is pas vanaf 30 juni worden gehouden. De Megakermis is tot 11 juli elke dag geopend van 13.00 tot 23.00 uur.

