Greep uit collectebus van de kerk gedaan: 'Klop gewoon bij ons aan'

Hoeveel geld er precies weg is, weet de koster van de Sint Joriskerk in Bredevoort niet. Feit is wel dat zaterdag een greep uit de collectebus is gedaan.

Jan Navis, één van de kosters van de kerk, deed de ontdekking van het opengebroken offerblok. Rond 18.00 uur wilde hij zaterdag het stiltecentrum in zijn kerk af gaan sluiten. Dat stiltecentrum bevindt zich vooraan in het kerkgebouw en is in de zomerdagen de hele dag open. Een glazen wand scheidt het stiltecentrum van de afgesloten kerk.

De koster vertelt: "Mensen kunnen in het stiltecentrum terecht om een kaarsje op te steken of een kleine gift te doen. Dat kan dan in een kerkje op een standaard. Dat is met een klein slotje en een stang afgesloten."

Toen hij binnenkwam zag hij dat het kerkje was opengemaakt en dat de inhoud weg was: "Een zendingsbusje is ook meegenomen. En het slotje is ook weg."

'Geld niet zo belangrijk'

Het is een beetje raden voor Navis naar hoeveel geld er nu werkelijk weg is: "Ik haal normaal maandelijks de bus leeg. Het stiltecentrum was pas weer drie weken open. Dus ik weet niet hoeveel er precies inzat. Meestal is dat dan zo'n 40 tot 50 euro."

Een jaar of twee geleden, is het al eens eerder gebeurd, vertelt Navis. "Toen heb ik geen aangifte gedaan. Dat heb ik nu wel gedaan."

Het gaat hem meer om het idee dat er iets gestolen is, dan om het geld zelf. "Als iemand het echt nodig heeft, moet hij het niet stelen. Dan kan hij beter aan de voorkant bij de kerk aankloppen. Daar is de kerk ook een beetje voor."

Navis gaat met het bestuur van de kerk bekijken wat er nu verder moet gebeuren: "Ik moet het misschien maar wekelijks leeghalen. Of misschien moeten we helemaal niet meer op slot doen."

Het stiltecentrum sluiten, lijkt hem geen optie.