'Gewetenloze idioten met ziekelijke humor', Walter ontsnapt aan aanrijding

Een fiets, een stalen pijp met hectometerpaal, een pylon en een reflectiepaal. Over de volle breedte van de N325 bij Nijmegen, ter hoogte van Ubbergen, lagen ze.

Het had weinig gescheeld of Walter van der Neut was in de nacht van zondag op maandag met zijn auto op deze gedumpte spullen gebotst. Maar doordat Van der Neut kortgeleden op dezelfde weg een aanrijding had gehad was hij extra voorzichtig en liep het met een sisser af.

De treinmachinist, hij kwam terug van zijn avonddienst vanuit Utrecht, is boos. "Levensgevaarlijk, dit. De mensen moeten gewoon gewaarschuwd worden." Hij was zich wezenloos geschrokken. "Er lag een fiets, joh. Een fiets!"

Walter kreeg al eens ree onder auto

Anderhalve maand geleden kreeg de inwoner van het Duitse Kranenburg de schrik van zijn leven. "Ik kreeg een ree onder de auto. Ik weet niet of het dier het heeft overleefd, want ik kon de ree niet meer vinden. Maar sindsdien ben ik heel voorzichtig. Ik rijd nu 's nachts met groot licht."

Zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen, klinkt er meteen achteraan. "Daarom heb ik de rommel op de weg nu ook op tijd gezien."

Walter van der Neut waarschuwde meteen de politie en die wist hem te vertellen dat het een nacht eerder mis was gegaan. Onmiddellijk ging bij de Kranenburger een lichtje branden. "Toen reed ik daar ook! Ik zag een auto met knipperlichten aan de kant staan. Die bestuurder was waarschijnlijk net te laat. Stel je voor dat je er met je motor rijdt. Dan wil je niet weten wat er kan gebeuren."

Later vandaag zit Van der Neut weer op de trein en moet hij voor zijn standplaats opnieuw naar Utrecht. En komende nacht passeert hij de plek des onheils dus ook weer. Maar hij heeft groot licht aan en is voorzichtig. "Je mag op die weg maar tachtig, maar de N325 nodigt uit om honderd te rijden."

'Keihard aanpakken'

Diegene die zoiets flikt is volgens hem gewetenloos. "Zo iemand mag van mij wel zo gigantisch keihard worden aangepakt dat hij of zij geen woord meer uit kan brengen."

Binnenkort hoeft Walter van der Neut als treinmachinist voor de Spoorwegen de nachtelijke ritten van Utrecht naar huis niet meer te maken. Opgelucht klinkt het aan de telefoon: "Ik word overgeplaatst naar Nijmegen."

Een woordvoerster van de politie laat weten dat agenten na de waarschuwing van de inwoner van Kranenburg de weg hebben vrijgemaakt en dat de gemeente Berg en Dal is ingelicht.

Een incident, een nacht eerder, kan ze niet bevestigen. "Dat kan iemand zijn geweest die even moest bellen of appen, toiletteren of verzin het maar."

De melding van Van der Neut wordt verder niet in behandeling genomen, meldt ze. "Zie maar eens getuigen te vinden midden in de nacht op een vrijwel verlaten en donkere weg. Maar wat goed dat hij zo alert was en de politie gebeld heeft."