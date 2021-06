Veenendaal hijst regenboogvlag, ondanks eerdere afspraak dat maximaal één keer per jaar te doen

Net als vele andere (overheids)organisaties hees ook Veenendaal afgelopen weekend de regenboogvlag om steun te betuigen aan de homogemeenschap. Dat is opvallend, want een paar jaar terug bepaalde de gemeente nog dat die vlag maximaal één keer per jaar gehesen zou worden.

Het wel of niet hijsen van de regenboogvlag was meermaals een gevoelig thema in de lokale politiek van het overwegend christelijke Veenendaal. Tot 2016 gebeurde het nooit, maar in dat jaar bepaalde de gemeenteraad dat de vlag één keer per jaar gehesen zou worden: tijdens Coming Out Day.

Vorige week laaide de discussie over homo-emancipatie weer op nadat Hongarije een omstreden anti-homowet invoerde. Het land ligt vanwege het EK sowieso onder een vergrootglas; Oranje voetbalt morgen in Boedapest tegen Tsjechië.

De Utrechtse burgemeester Dijksma maakte woensdag een statement door de regenboogvlag te hijsen. Amersfoort doet het morgen tijdens de wedstrijd tegen Tsjechië en ook Wageningen sloot zich aan bij de actie. Dus kon Veenendaal niet achterblijven, vond GroenLinks-raadslid Tijs van der Weele.

"Donderdag hadden we een raadsvergadering, dus ik gooide het gelijk in de groep", zegt Van der Weele. Tot zijn eigen vreugde kreeg hij een ruime meerderheid mee met zijn plan. Dus wappert de vlag vandaag trots bij het gemeentehuis. Ondanks de afspraak uit 2016 van maximaal één keer per jaar.