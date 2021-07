80 dagen niet roken, Jelle en Jimmy gaan de uitdaging aan

De rokende Achterhoeker wordt gestimuleerd te stoppen met roken of om het roken te minderen. Eén van de bedrijven die direct enthousiast was is Rensa Family Company. "Wij zijn een familiebedrijf en dat betekent ook dat je goed voor je medewerkers zorgt", zegt Nicky Jansen.

'Samen met collega's stoppen maakt het misschien makkelijker'

Jimmy en Jelle werken bij het bedrijf en zien de uitdaging wel zitten. "Ik vind dat iedereen zelf moet weten of hij rookt of niet, maar ik vind het wel goed van het bedrijf dat ze hieraan meedoen", zegt Jelle. Jimmy is het met hem eens: "Het is goed dat het bedrijf dit doet. En als je samen met collega's de uitdaging aangaat, wordt het misschien wel makkelijker te stoppen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Welmoed Nijboer is projectleider Achterhoek Rookvrij: "Wij zijn geen antirookpolitie", legt ze uit. "Ons doel is ook niet iedereen per se te laten stoppen met roken, maar we vinden het wel belangrijk dat het gesprek gevoerd wordt." Nijboer zoekt nog bedrijven die in september mee willen doen aan de challenge. De bedrijven krijgen hulp: "De bedrijven krijgen iedere week opdrachten om het gesprek over roken te voeren en rookvrije plekken te creëren."

Jimmy en Jelle willen de uitdaging misschien wel aangaan: "Ja, misschien wel, waarom niet?", zegt Jimmy.

Gezondste regio

Rookvrij Achterhoek is één van de thema's om van de Achterhoek de gezondste regio van Nederland te maken. Om te kijken hoe het daadwerkelijk gaat met de Achterhoeker, is deze week de 'Achterhoekmonitor' gelanceerd. Hierin staat informatie over de gezondheid van inwoners, de kwaliteit van zorg en de kosten van de zorg.

Een belangrijke pijler om van de Achterhoek de gezondste regio te maken, is preventie. Er worden verschillende projecten bedacht en uitgevoerd om juist aan de voorkant mensen te motiveren te stoppen met roken, gezond te eten en voldoende te bewegen.

Op de langere termijn moet dit ervoor zorgen dat er minder kosten gemaakt worden op het gebied van medicatie, hulpmiddelen of medisch ingrepen. Daarnaast wordt gekeken of innovatieve oplossingen ervoor kunnen zorgen dat Achterhoekers goede zorg blijven ontvangen.

Benieuwd naar de situatie in jouw omgeving? Hier is de Achterhoekmonitor te vinden.

Zie ook: