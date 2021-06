Collega's begroeten op kantoor: hoe ging dat ook alweer?

De korte broek

Thuiswerken betekende dat je aan kon trekken wat je wilde: een joggingbroek, een versleten T-shirt. Dat kan vanaf vandaag, terug op kantoor, niet meer. Dat vindt etiquettedeskundige Reinildis van Ditzhuyzen uit Zutphen: "Thuis kan iedereen doen wat ie wil. Die kan een hele dag naakt gaan rondlopen. Als je het werk serieus neemt, moet je er ook serieus uitzien. Je visitekaartje van jezelf is hoe je er uitziet."

Een korte broek kan volgens haar dus meestal niet, maar dat is ook afhankelijk van het werk wat je doet.

Handen schudden

Het mag nu nog even niet, want we moeten nog anderhalve meter afstand houden. Maar als dat niet meer hoeft, gaan we dan weer handen schudden? Van Ditzhuyzen durft niet te voorspellen, of dat op de lange termijn weer helemaal terugkomt: "Dat handen schudden is ook nog niet zo oud. We denken dat we al honderden jaren handen schudden. Maar vroeger deed je dat helemaal niet. Dat is geleidelijk ontstaan als een normale begroeting. Manieren of regels zijn nooit ontstaan omdat iemand dicteert: je moet dit of dat doen, u moet een hand geven. Die ontstaan zomaar en voordat je het weet doet iedereen het."

Zoenen

Van Ditzhuyzen constateert dat de gewoonte om elkaar drie keer te zoenen bij een ontmoeting al aan het verdwijnen: "Ik zei bij jongeren in Amsterdam, dat die tegenwoordig nog één keer zoenen. Want je wordt gewoon gek van dat zoenen."

Ze is er sowieso niet van het zoenen als begroeting, want er is maar één ding belangrijk bij de begroeting: "Het allerbelangrijkste als je elkaar begroet, is dat je elkaar aankijkt, want dan heb je elkaar gezien. Dat kan natuurlijk goed bij handen geven en dat kan ook bij een knikje. En dat kan weer niet bij dat gezoen altijd. Dat mensen elkaar drie keer gingen zoenen. Want dan zie je elkaar al helemaal niet."

Fijne dag gewenst

Manieren van begroeten, veranderen dus telkens in de tijd, vertelt Van Ditzhuyzen: "Om een voorbeeld te geven van iets dat opeens min of meer veranderd is in de laatste 20 jaar. Vroeger als wij elkaar begroetten, dan zei je altijd goedendag of tot ziens. Nu zegt iedereen: 'een fijne dag', een 'fijn weekend gewenst'. Dat zeiden we nooit. Niemand zei dat ooit. Dat is gewoon heel raar." Ze vermoedt dat het is over komen waaien vanuit Amerika, als vertaling van: have a nice day!

De etiquettedeskundige durft, kortom, nog niet aan te geven, hoe we ons op langere termijn weer tegen elkaar gaan gedragen: "Ik vind het heel spannend. Ik ben al gewend dat ik die afstand vanzelf houd. Ook dat je geen hand schudt. Dus op kantoor zal het niet zo heel erg moeilijk zijn. Het is al wel een gewenningsproces geworden voor mensen."

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Reinildis van Ditzhuyzen: