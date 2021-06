In spanning over Oranje kijken op Nijmeegs terras, teleurstelling na afloop

In spanning zat hij, Chris Gerrits van Café Maxim in Nijmegen. Want, voetbal kijken op een terras is met de nog geldende coronaregels makkelijker gezegd dan gedaan. In het café aan de Burghardt van Den Berghstraat zagen zondagavond zeventig man hoe Oranje ten onder ging tegen Tsjechië.

Rond 15.30 uur verzamelden zich de eerste belangstellenden op het terras. Sommigen hadden hun kater van de eerste ouderwetse zaterdagse stapavond in Nijmegen meegenomen. En wie eerst komt, eerst maalt, blijkt bij aankomst. Want aan reserveren doet Café Maxim net als andere 'natte' horeca niet.

Worsteling

Chris Gerrits lag afgelopen nacht nog wakker van de regelgeving rond het gezamenlijk kijken op een terras. "Wat als er wordt gescoord? Komen handhavers van de gemeente kijken? We moeten er zelf maar achter komen. Het is echt een worsteling."

Teleurstelling over afloop

Maar zorgen over scoren blijken na afloop niet nodig, want Oranje worstelt óók. De wedstrijd eindigt in 0-2 voor Tsjechië en daarmee is het EK-avontuur van Oranje na vier wedstrijden ten einde. De teleurstelling overheerste op het Nijmeegse terras, dat snel leegstroomde.

"We zijn toch blij dat we in ieder geval één wedstrijd op het terras hebben kunnen bekijken", zegt Gerrits. "Volgend jaar weer, dan is er het WK en hopelijk is de horeca dan open. Daar gaan we wel van uit."