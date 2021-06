Gaan we nog ergens sporten deze zomer?

Gehonkbald wordt er in ieder geval. Clubs zitten vrijwel halverwege het competitieseizoen en gaan direct weer beginnen. "Ja, wij hebben geluk. Honkbal en softbal zijn zomersporten", zegt voorzitter Harold Schoenmakers van honk- en softbalclub The Animals in Dieren. "Onze competitie begint meestal rond 8 april en loopt door tot de tweede week van oktober. Precies het tegenovergestelde van het merendeel van de teamsporten."

Vrolijk

Ook in Arnhem zijn ze blij. "We zijn zo'n twee vijfde van de competitie kwijt", rekent voorzitter Casper van West van Arnhem Rhinos uit. Hij is desondanks vrolijk is dat ze nu weer kunnen beginnen. "We gaan de zomerstop kort houden, drie in plaats van zes weken. En de afgelopen jaren hebben we redelijk goede novembermaanden gehad, dus wie weet plakken we er nog wat wedstrijden achteraan. Maar we doen alles voor spek en bonen: behalve in de allerhoogste klassen wordt er niemand kampioen."

Ritme en vaardigheid

De afgelopen tijd hebben de honkballers tijdens de trainingen al kort oefenpotjes kunnen doen, tegen andere teams van dezelfde club. Van West: "Je mocht met 30 man trainen, dus dan kan het net. Je merkt wel: je mist ritme en wat vaardigheid. Maar ja, je tegenstander heeft het ook."

vv Trekvogels tegen SV Blauw Wit. Foto: Omroep Gelderland

Mini-zomercompetitie

Voor andere teamsporten was het competitieseizoen echter al verloren. Bijvoorbeeld bij de amateurvoetballers en de volleyballers. "We hadden ons er al bij neergelegd", reageert woordvoerder Jaap Paulsen van de voetbalbond KNVB. "Als alternatief hadden we een regiocup, om hopelijk aan het einde van het seizoen toch nog een paar wedstrijden te spelen. Voor de jeugd was dat uiteindelijk wel mogelijk, maar voor de volwassenen niet." Zo'n soort mini-zomercompetitie organiseert de hockeybond overigens wel, waardoor er in juli voor wie wil toch gehockeyd kan worden.

Stil op de voetbalvelden

Op veel voetbalvelden blijft het deze zomer dus stil. Maar niet overal. "Normaliter gaan de velden eind mei dicht, want dan moet het veld worden doorgezaaid en gefreest. Maar omdat de velden het afgelopen jaar weinig te lijden hebben gehad, hoeft er alleen bij de goals wat gedaan te worden. Jeugd en senioren blijven dus doortrainen, tenzij ze op vakantie gaan", laat Gerrit van der Meijde van E.M.M. in Randwijk weten.

Luxe

Die luxe heeft DTS in Ede niet. "De velden zijn van de gemeente en ook los daarvan is onderhoud sowieso nodig", vindt voorzitter Jeroen Been. "Wij zijn open tot 26 juni en gaan op 8 augustus weer open. Die periode is dus al behoorlijk ingekort, zodat we kunnen beginnen met een goede voorbereiding." Ook de volleybalcompetitie wordt niet meer opgestart. Het beachvolleyballen gaat wel door.