Parachutist na crash A50: 'Ik wilde zo snel mogelijk weer de lucht in'

Ze vliegen en springen zondag weer volop bij paracentrum Teuge. De piloot en de parachutisten die vrijdag in het vliegtuigje zaten dat een noodlanding moest maken vlakbij de A50, gaan gewoon de lucht in.

Vrijdagochtend landde een Cessna na het opstijgen van Teuge in een weiland aan de snelweg. Geen van de 18 inzittenden raakte gewond, maar het toestel lag wel in de kreukels omdat het tegen de vangrail aan was gekomen.

Voor een aantal parachutisten zou vrijdagochtend de eerste sprong zijn, zoals voor Pepijn de la Houssaye. "Het werd ineens stil in het toestel, toen dacht ik eerst nog misschien hoort het zo, maar toen ik de gestreste gezichten van de instructeurs zag, dacht ik: dit is niet goed." Hij staat er nu weer lachend bij, klaar voor zijn volgende sprong, maar vrijdagochtend kneep hij 'm wel even. "Toen we eenmaal veilig op de grond stonden, voelde ik me in extase. Ik leef nog dacht ik alleen maar. Maar er waren ook veel mensen erg geschrokken. Gelukkig kwam iedereen heelhuids uit het toestel."

In extase

Het liefst wilde Pepijn zo snel mogelijk alsnog zijn eerste sprong doen. "Maar alle vluchten waren voor de rest van de dag gecanceld, dat begrijp ik ook wel. " Zaterdag kon het dan toch. Al was die eerste keer omhoog best spannend: "Ja toen we ongeveer op het punt zaten waar het vrijdag mis ging, dacht ik er wel aan, maar hoe hoger we gingen, hoe veiliger ik me voelde. Ik heb dan ook nog mijn parachute bij me, dat scheelt. "

Inmiddels heeft hij al meerdere sprongen gemaakt en ook zondag hoopt hij een keer of vier een sprong te maken. "Het is het meeste gave dat ik ooit heb gedaan", zegt hij enthousiast.

'Toestel is mijn vriend'

Ook piloot Hans Swellengrebel is er zondag weer helemaal klaar voor: "Ik heb de nacht na de noodlanding geen oog dicht gedaan, maar afgelopen nacht heb ik als een blok geslapen. " Hij is niet zenuwachtig om weer in het vliegtuig te stappen. "Nee hoor, ik doe dit al zo lang, dat toestel is mijn vriend! "

De eerste parachutisten staan al te wachten bij het vliegtuig. Hans moet opschieten. Ze hebben nog wat 'schade' in te halen en het is goed weer om de lucht in te gaan. Vermoedelijk vliegt hij zondag de hele dag door en stopt hij alleen af en toe om te tanken. Zo op het oog ontspannen loopt de ervaren piloot naar zijn toestel toe: "Ach ja, business as usual", lacht hij.