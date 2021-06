Oranje Leeuwinnen geven hun mannelijke collega's tips voor het EK

De Oranje Leeuwinnen trainen dezer dagen in Harderwijk in voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio. Maar vanavond gaan ze zeker kijken naar de achtste finales van het mannen-EK: Nederland-Tsjechiƫ. De vrouwen hebben het goede voorbeeld gegeven: zij werden in 2017 Europees kampioen.

Verdediger Kika van Es heeft dan ook een goed advies voor haar mannelijke collega's: "Vooral genieten. Als je een heel leuk team hebt, dan gaat alles vanzelf en kom je in een flow terecht. Ik denk dat als ze dat kunnen creëren, dan is er maar een ding wat je moet doen: genieten. Dan komt de rest vanzelf."

'Oranje shirtjes weer aan'

Ook recordinternational Sherida Spitse heeft zin in het EK-duel. "We volgen het EK heel erg, zeker het Nederlands elftal. Vanavond zitten we met z'n allen voor de buis. De oranje shirtjes gaan weer aan", lacht ze,

De internationals verblijven in Ermelo en trainen op de velden van amateurvereniging VVOG in Harderwijk. "De training ging lekker", vertelt de 31-jarige Spitse over de training van vandaag. "Het was lekker warm, dus we kunnen oefenen voor Tokio."

'Fris terug van vakantie'

"We zijn er klaar voor", denkt de 29-jarige Van Es. "We zitten natuurlijk nog wel in voorbereiding. Dan gaan we twee weken eerder naar Tokio. Maar iedereen is fris teruggekomen van vakantie.

De Oranje Leeuwinnen beginnen op 21 juli de Olympische Spelen tegen Zambia. Daarna volgen pouleduels tegen Brazilië (24 juli) en China (27 juli).

