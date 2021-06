Hidde Jurjus: ‘We gaan aan iets nieuws bouwen’

“Omdat het definitief is, de andere keren was ik natuurlijk verhuurd”, verklaart de Achterhoeker het verschil. “Het is ook voor twee jaar nu. Daar ben ik gewoon heel erg blij mee.” Voor Jurjus was dit het juiste moment om terug te keren: “Voor mij, voor mijn vriendin en voor mijn kindje.”

Jurjus keepte het afgelopen seizoen in de Derde Bundesliga zo’n 25 wedstrijden bij KFC Uerdingen. “Ik had het gevoel dat ik voor een langere periode weg kon gaan. Vorig seizoen had ik ook de intentie om bij De Graafschap te blijven, maar zij wilden toen heel snel schakelen en dat kon gewoon niet”, blikt de nu 27-jarige Jurjus terug, die voor zijn vertrek naar Duitsland nog onder contract stond bij PSV.

In Duitsland woonde Jurjus naast ex-Graafschapper Vincent Vermeij. Een interessante tijd, bij – voor Jurjus – een inmiddels noodlijdende club. “Dan besef je nu wel dat je ook moet genieten van de dingen die geregeld zijn, hoe het hier nu is. De club De Graafschap was voor mij al genoeg om terug te keren.”

Eerste keeper

Naast Hidde Jurjus beschikt De Graafschap het komende seizoen over voormalig jeugdkeepers Guus Vaags en Nick van den Dam, die onlangs nog voor een seizoen bijtekende. “Ik heb de ambitie om te spelen, dat gaat hier hopelijk lukken”, zegt Jurjus, die normaal gesproken gewoon eerste keeper is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Keeperstrainer Robert-Jan Zoetmulder en Hidde Jurjus kennen elkaar nog van Roda JC. Foto: Omroep Gelderland

Over een doelstelling wil de doelman nog niet spreken. “Dat is te vroeg, we hebben net voor het eerst de trainer ontmoet. Er zijn nieuwe jongens, veel jeugdspelers. Ik ben fris. We gaan aan iets nieuws bouwen. Ik hoop op een fris elftal met leuk voetbal, waardoor het voor de supporters dubbel genieten is dat ze weer naar het stadion mogen.”

Zure nasmaak

De Graafschap liet het vorig seizoen meermaals na om promotie naar de Eredivisie veilig te stellen. “Voor de jongens die vorig seizoen die wedstrijden gespeeld hebben, kan ik me voorstellen dat het zure gevoel er nog wel inzit. Ze zien het als een gemiste kans.”

Er is dan ook met geen woord meer over gesproken. “Dat brengt niks, ik probeer het er vooral niet met de jongens over te hebben”, aldus Jurjus.