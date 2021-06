De Radstake blijft zitten met 4000 liter bier en teleurgestelde bezoekers na uitstel feest

Een groepje van dertig jongeren verzamelde zich zaterdagavond alsnog op de parkeerplaats van de danstent. "Toch nog even een biertje doen samen?", vraagt een van hen.

Terwijl de zelf meegebrachte biertjes uit de fietstas worden gehaald, vertellen de jongeren hoe ze toegeleefd hadden naar deze avond. "We hebben anderhalf jaar niks kunnen doen, dan heb je gewoon zin om een feestje te maken. Daar waren we helemaal op voorbereid!"

Twee keer testen

Vrijdag lieten de leden van de vriendengroep zich testen in Doetinchem. "Ik kreeg helemaal geen uitslag, daarom heb ik me zaterdag weer laten testen in Enschede, omdat Doetinchem toen vol was. Toen kreeg ik wel uitslag, maar kon ik de QR-code niet uploaden in de CoronaCheck-app", vertelt een van de jongeren.

Alleen met een negatieve testuitslag in die app kun je naar binnen bij de Radstake en andere discotheken. Als de uitgaansgelegenheid zaterdag telefoontje na telefoontje krijgt van mensen die problemen ondervinden met de testuitslagen, begint de twijfel bij eigenaar Robert Venderbosch toe te slaan. "Ook personeelsleden kregen geen uitslag. Ik dacht: dat gaat vanavond helemaal mis."

4000 liter bier

Venderbosch vraagt zich sterk af hoe hij de veiligheid die avond kan waarborgen, als de app met negatieve testuitslagen niet goed werkt. "Dat resulteerde in een overleg met de gemeente en de politie en toen hebben we helaas dit moeten beslissen."

Terwijl er 4000 liter bier koud ligt, de dj's al warm hebben gedraaid en medewerkers staan te trappelen om weer aan de slag te gaan, moet Venderbosch een paar uur voor aanvang melden dat er een streep gaat door het feest. Duizend mensen hadden al een kaartje gekocht.

Herkansing

"Het is heel rot voor ons, maar vooral rot voor alle mensen met een kaartje. Mensen reageren begripvol, maar zijn ook teleurgesteld en boos. Dan doe ik m'n ogen dicht en denk ik: als ik 19 jaar was en ik had de moeite genomen om helemaal naar Enschede te rijden om me te laten testen, om een fantastische avond te gaan stappen, dan zou ik ook boos zijn als het dan niet doorgaat."

Volgende week gaat de discotheek in de herkansing. "Het bier blijft nog wel een weekje goed", lacht Venderbosch. De jongeren, die zaterdag maar een eigen feestje bouwen, hebben zin om volgende week dan eindelijk weer op de dansvloer te staan. "We hopen dat het doorgaat en dan gaan we flink aan de zuip, want dat mag wel na anderhalf jaar!"

Omhelzingen op de Korenmarkt

Op de Korenmarkt in Arnhem was er meer stapvreugde. Het was daar zaterdagavond en -nacht gezellig druk, de terrassen zaten vol en jonge uitgaansvierders omhelsden elkaar uit blijdschap dat stappen weer kan.

Een man en een vrouw nemen een selfie met burgermeester Marcouch. Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem kwam ook een kijkje nemen op het uitgaansplein. Sommige stappers grepen de gelegenheid aan om met hem op de foto te gaan.

Tijdens de stapavond waren er enkele opstootjes. De politie hield een aantal mensen aan. Een van hen bleek een groot mes bij zich te hebben. Dat is in beslag genomen.

