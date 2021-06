Pittige eerste training De Graafschap, 4-3-3 lijkt weer de basis

Zo’n twee uur werkte de selectie van Robbemond – nog even zonder publiek - een conditionele en tactische training af in het zonnige Westendorp. “Ik houd van lang trainen, de ene keer zal het zwaarder zijn dan de andere keer”, vertelt Robbemond na afloop. “Je wilt zo snel mogelijk zoveel mogelijk dingen duidelijk maken.”

De trainer, die onlangs voor twee seizoenen tekende als opvolger van Mike Snoei, heeft een duidelijke visie over hoe hij wil spelen. In beton gieten doet hij dat echter niet. “Ik kan namelijk wel vasthouden aan iets waar ik in geloof, maar als uit de selectie komt dat bepaalde details anders kunnen, moet ik daar niet te star in zijn.”

Bekijk hier de eerste training van De Graafschap. Tekst gaat daarna verder.

‘Het is aanpassen’

Robbemond geeft aan dat de formatie 4-3-3 voor hem de beginsituatie zal vormen. “Maar het gaat om de variatie en hoe dynamisch je wilt spelen, daar hebben we al over gesproken.”

“Het is voor de jongens dan ook erg aanpassen, veel andere dingen. Dat geeft ook niet en heeft tijd nodig. Er zijn verschillende manieren om succes te hebben, in alle systemen kun je aanvallend of verdedigend spelen. We hebben het niet gelijk over promoveren als doelstelling gehad, maar wel over de ambitie die als speler en groep moet hebben.”

De tekst gaat verder onder de foto

Robbemond (midden) legt uit hoe hij wil spelen. Foto: Omroep Gelderland

‘Bezig met kwaliteitsimpulsen’

De Graafschap kent tot op heden zeventien selectiespelers, niet onlogisch dus dat er gedurende de eerste training zo’n tien jeugdspelers meetrainden. “Aan de ene kant heeft dat met aantallen te maken, aan de andere kant: de jongens hebben in de jeugd laten zien dat ze potentie hebben”, aldus de oefenmeester.

“Voor mij is het een kans om een beeld van ze te krijgen, we gaan per week bekijken hoe ze ervoor staan.” De trainer hoopt snel over enkele nieuwe spelers te beschikken. “Reken ook maar dat we bezig zijn met kwaliteitsimpulsen, dat verdienen de mensen hier ook”, doelt Robbemond op de vijfduizend seizoenkaarthouders.

De tekst gaat verder onder de foto

Danzell Gravenberch, een van de weinigen nieuwe spelers tot nu toe. Foto: Omroep Gelderland

“Tuurlijk moeten we voor promotie gaan, maar we hebben ook te maken met andere ploegen met datzelfde doel. Ik heb geen idee wat zijn kunnen investeren”, is de trainer zich bewust van de concurrentie in de Keuken Kampioen Divisie.