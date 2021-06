Dít familiebedrijf restaureert de Eusebiuskerk: 'Wij maken af waar onze vader mee begon'

Allergisch voor stof moet je niet zijn in de werkplaats van Slotboom Steenhouwers aan de Snelliusstraat in Winterswijk. Vier broers groeiden hier op tussen het steengruis en het geluid van zagen in natuursteen. Dat was het product waarop ondernemer Daan Lamers in 1947 zijn oog liet vallen.

In 1952 gaat Jan Slootboom, de vader van de vier broers, als knecht aan de slag bij het nog jonge bedrijf Lamers Natuursteen. De kneepjes van het vak krijgt hij met de hulp van Daan al snel onder de knie.

Wit van het stof

“Mijn vader kwam vroeger thuis, helemaal wit van het stof, en dan ging hij de krant lezen. En na het eten ging hij gewoon verder en dan kwam hij 's avonds nóg witter thuis. Wij kennen niet anders”, zegt William Slotboom.

Als kind zag hij ook hoe zijn vader opklom tot bedrijfsleider en directeur van het bedrijf, destijds luisterend naar de naam Corbeel & Greven. Een gedreven man met een groot hart voor het ambacht, dat was Jan Slotboom. Hij ontving zelfs onderscheidingen voor zijn restauratiewerk.

Daan Lamers (l.) en Jan Slotboom. Foto: Slotboom

Een onderscheiding voor Jan Slotboom in 1979. Foto: Slotboom

In de voetsporen

In 1988 overlijdt Jan. De aandelen van het bedrijf blijven in de familie en de vier broers Benny (62), William (58), Jonny (54) en Jan (51) zetten het ambacht voort. Daarmee werkt de hele tweede generatie in het familiebedrijf, dat sinds 2000 in de boeken staat als Slotboom Steenhouwers.

Dat de broers in de voetsporen van hun vader zouden treden, stond al vroeg vast. William: “Mijn oudste broer Bennie kon goed leren, maar bleef in 2 mavo wel twee keer zitten. 'Aan het werk', zei mijn vader toen. Ik leerde zelf voor bakker, maar dat vond hij ook niks.”

“Als kleine jongens kwamen we al vaak in de steenhouwerij”, zeggen Jonny en Jan. “En toen we op school zaten, hielpen we in de weekenden en vakanties. Het was altijd een beetje vanzelfsprekend dat we hier ook gingen werken.” Het vak van steenhouwer veranderde in de loop der jaren wel flink. Bennie: “Vroeger was het heel veel handwerk, heel arbeidsintensief. Nu is het allemaal computerwerk.”

Machines voor het zware werk

Een blik in de werkplaats in Winterswijk leert hoe dat eruit ziet. Ja, medewerkers zijn nog met hamers en beitels in de weer, maar het zware werk is in handen van machines.

Kranen tillen loodzware blokken natuursteen in het rond. Even verderop frezen en zagen geautomatiseerde machines blokken natuursteen op maat en toveren zo de meest uiteenlopende vormen tevoorschijn. “Die machines draaien in de weekenden gewoon door. Zij doen het werk, en wij kunnen naar huis”, grapt William.

Eusebiuskerk afmaken

En aan werk is absoluut geen gebrek. Slotboom Steenhouwers restaureert bijvoorbeeld de Dom in Utrecht, de trappen van paleis Huis ten Bosch én de Arnhemse Eusebiuskerk. Vader Jan Slotboom kwam in de jaren zeventig voor het eerst in de kerk, waarvan vooral de toren gebukt ging onder afbrokkelende stenen.

Een grootscheepse restauratie begon in 2011, waarbij grote stukken natuursteen en beelden van natuursteen werden weggehaald en vervangen door nieuwe stukken natuursteen van betere kwaliteit. “Wij maken af waar onze vader mee begonnen is”, klinkt het bij een bezoek aan de toren.

Anno 2021 is het koor van de kerk aan de beurt, waar volgens William nog het nodige moet gebeuren. Delen van de luchtbogen zijn aan vervanging toe. Nummers geven aan waar de nieuwe stukken moeten komen. Die kunnen er dan weer zeker honderd jaar tegenaan.

Dat de restauratie een dure klus is, beaamt William meteen. “Het is kostbaar, maar onderhoud blijft met een natuurproduct als natuursteen altijd nodig. En we hebben veel geleerd voor de komende jaren.”

Jan Slotboom op de Eusebiuskerk. Foto: Slotboom

William Slotboom. Foto: Slotboom.

Leermeester

Maar hoe de komende jaren eruit zien voor het familiebedrijf, dat is nog maar de vraag. De derde generatie is er inmiddels aan het werk in de persoon van Mike Slotboom (33), die een opleiding als leermeester volgde en nieuwe medewerkers nu zelf opleidt tot steenhouwer.

“Iedereen in deze werkplaats heb ik opgeleid. Nieuwe jongens kennen het vak vaak niet, maar raken al snel enthousiast als ze hier binnenkomen. Een opleiding tot steenhouwer duurt dan zeven tot acht jaar”, legt hij uit.

Opvolging

De Winterswijkse onderneming kiest er dus voor mensen zelf op te leiden in de hoop zo het ambacht te behouden. Maar de vier broers van de tweede generatie raken op leeftijd en rond de bedrijfsopvolging zijn nog vraagtekens. Binnen de familie houden of verkopen?

“Het is een aandachtspunt. Maar we gaan nog niet thuis zitten. In ons werk is iedere dag weer anders, met weer een ander project, een kerk, een kasteel of een ander oud pand. Elke keer wel weer iets nieuws, het blijft een prachtig vak en een mooi ambacht”, aldus William Slotboom.