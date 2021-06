Weg met die blauwalg, op deze gracht kun je straks kanoën

“Blauwalg is een steeds vaker voorkomend probleem in de gracht van Groenlo”, zegt bestuurder Peter Schrijver van het Waterschap Rijn en IJssel. “Door hetere zomers steekt blauwalg sneller de kop op.” Uit onderzoek van het waterschap, dat de afgelopen jaren is uitgevoerd, blijkt dat een ruime beschikbaarheid aan fosfaat in het grondwater dat naar de gracht stroomt de directe aanleiding vormt voor het optreden van blauwalg.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Samen met de gemeente Oost Gelre is een pakket aan oplossingen bedacht om de blauwalg te bestrijden. "Zo willen we de gracht minder diep maken, sliblagen afdekken en de oevers op een andere manier inrichten met meer waterplanten zodat er meer zuurstof in het water wordt gebracht.”

'Rol voor de gemeente'

Daarbij ligt er ook een rol voor de gemeente Oost Gelre. “We gaan kijken naar lozingen die op de gracht plaatsvinden die er eigenlijk niet thuis horen”, zegt wethouder Bart Porskamp. “Daarin hebben we samen met het waterschap nog een aantal stappen te zetten.”

Blauwalg produceert giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mensen en dieren. Gemeenten en het waterschap geven bij de vorming van blauwalg het advies om contact met het water te vermijden. Zo kunnen mensen last krijgen van huidirritatie, hoofdpijn, misselijkheid, diarree of koorts.

De gracht beter gaan benutten

De gemeente Oost Gelre is er bij gebaat dat de blauwalgproblematiek wordt aangepakt, omdat ze de gracht in Groenlo beter wil gaan benutten voor toeristische activiteiten. “Mensen moeten de gracht kunnen gaan beleven vanaf het water”, zegt Porskamp. “Dat kan nu al met bootjes, maar vanaf deze zomer ook met kano’s. Daarmee willen we Groenlo nog beter op de kaart zetten, zodat nog meer mensen deze kant op komen.”

Blauwalg zou roet in het eten van deze activiteiten kunnen gooien. Dat gebeurde al eens tijdens de jaarlijkse zwemwedstrijd door de gracht, maar ook bij de waterspelen tijdens de Groenlose kermis. Nu er oplossingen zijn bedacht en uitgewerkt wil de gemeente structureel van de blauwalg afkomen.

“Daarmee kunnen we de gracht nog intensiever gaan gebruiken, zodat in de zomerperiode de bootjes kunnen blijven varen en we meer mensen van de gracht kunnen laten genieten”, zegt Porskamp.

Kano varen op de gracht deze zomer

Dat wil ook ondernemer Michaël Lammers, die deze zomer voor het eerst kano’s gaat verhuren op de Groenlose gracht. “Het idee ontstond tijdens een prachtige avond met zonsondergang toen ik langs de gracht liep”, vertelt Lammers. “De gracht is prachtig om langs heen te wandelen, maar vanaf het water geeft het nog een extra dimensie.”

De gracht van Groenlo werd ooit gegraven als verdedigingswerk. Lammers laat toeristen de geschiedenis van de stad vanaf juli per kano beleven. “De slag om Grolle in 1627 vond plaats in de buurt van de gracht. Om dat verhaal middels een audiotour vanaf het water te vertellen zou prachtig zijn.” De kano’s zullen in juli voor het eerst op de gracht gaan varen.

Werkzaamheden starten volgend jaar

Het waterschap hoopt volgend jaar met de werkzaamheden in de gracht van Groenlo te starten. “Het is een complex probleem, maar zoals we er nu tegen aan kijken kunnen we de problematiek gaan oplossen”, zegt Schrijver. “We zijn een beetje afhankelijk van hoe het klimaat zich gaat ontwikkelen, maar verwachten dat we het onder controle gaan krijgen.”

Zie ook: Kanoën op de gracht in Groenlo, het kan deze zomer