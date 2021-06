Dorpshuis Marienvelde met wielerfanaten en oranjegekte

Zaterdag startte de Tour de France en dat is ook de dag waarop men in Marienvelde traditioneel rondfietst met formuliertjes. De bestemming is het dorpshuis. Tientallen jaren brachten de toto-deelnemers hun voorspelling op papier naar het dorpscafé, maar door het pensioen van de uitbaters is dat gesloten.

Het dorpshuis bood uitkomst om de traditie voort te zetten, maar het is wel even anders dan het café. "Het is een mooie locatie hoor, maar de café-eigenaar zat bij ons in het bestuur, dus daardoor konden we daar de boel echt helemaal aankleden", zegt organisator Henri Weikamp.

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

Oranje viert nog hoogtij

Nu het EK en de Tour de France elkaar eerder kruisen dan in andere jaren, hinkt de versiering in het dorpshuis op twee gedachten. Oranje viert nog hoogtij, maar er hangen ook al wat wielershirts. "Het is nu nog oranje dat de klok slaat, maar langzaam neemt de kleur geel het over", zegt Weikamp, doelend op de leiderstrui in de Tour de France.

Bekende naam uit de wielerwereld

Hoe de prijsuitreiking er dit jaar uitziet, is nog niet duidelijk. "Normaal gesproken nodigen we dan een bekende naam uit de wielerwereld uit", aldus Weikamp, die in het verleden al Leontien van Moorsel, Jan Janssen en Koen Bouwman regelde. "Of dat dit jaar kan, weten we nog niet."