Verborgen Arnhemse atoomschuilkelders: 'Je kon de bom beter terugkoppen'

Via een oude voetgangerstunnel onder de singels komen we in de eerste atoomschuilkelder. Het is een lange ruimte waar ongeveer vierhonderd Arnhemmers een veilig heenkomen konden zoeken bij een dreigende atoomaanval. “Dat was schijnveiligheid,” zegt Erik Laurentzen. Hij beheert de twee schuilkelders namens de gemeente Arnhem.

Erik Laurentzen geeft een rondleiding Foto: Omroep Gelderland

Koude Oorlog

De twee atoomschuilkelders onder het Willemsplein zijn aangelegd tijdens de Koude Oorlog. In de jaren vijftig en zestig waren West-Europeanen doodsbang voor een Russische aanval met atoomwapens. In veel Nederlandse steden werden schuilkelders aangelegd die vervolgens nooit zijn gebruikt. Erik Laurentzen komt graag in de onderaardse wereld van Arnhem. “De gemeente beheert alleen de atoomschuilkelders onder het Willemsplein. Die waren voor burgers bedoeld. Sommige bedrijven hadden hun eigen schuilkelders en Defensie had ook eigen bunkers onder de stad.”

Wc-potten en watertanken Foto: Omroep Gelderland

'Je kon de atoombom beter terug koppen'

In de atoomschuilkelder onder het Willemsplein staan nog wc-potten waar mensen konden poepen en plassen onder de ogen van alle andere aanwezigen. Ook zijn er kleine waterreservoirs. Erik Laurentzen wijst er op dat dit volstrekt onvoldoende was voor zoveel mensen. “Je kon de atoombom beter terugkoppen dan hier dekking zoeken. De atoomkelder is veel te klein voor zoveel mensen. Er komt nauwelijks zuurstof binnen.”

Atoomschuilkelder Foto: Omroep Gelderland

Exclusieve rondleiding

Een klein aantal luisteraars van Radio Gelderland en volgers van het platform Ridders van Gelre kreeg zaterdag een exclusieve rondleiding door een van de twee atoomschuilkelders. Annemaaike Lorsheijd-Haffmans kwam er speciaal voor vanuit Dordrecht. “Ik ben vier jaar geleden uit Arnhem vertrokken en ik heb nooit geweten over dit stukje geschiedenis. Daar kom ik graag op zaterdagochtend voor terug naar Arnhem.”

Ook Wouter van de Laar moest een eindje rijden om de atoomschuilkelder te kunnen bekijken. Hij komt uit het Brabantse Uden. “De Koude Oorlog vindt ik enorm fascinerend, omdat we allemaal bang waren voor iets dat nooit gekomen is. Fantastisch dat ik nu mocht rondkijken in een atoomschuilkelder.”

Bekijk hier nog een aantal foto's van de atoomschuilkelder onder het Willemsplein

Leidingen in de atoomschuilkelder Foto: Omroep Gelderland

Oude toegang tot de schuilkelder Foto: Omroep Gelderland

Installatie in de atoomschuilkelder Foto: Omroep Gelderland