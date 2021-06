Parachutist landt tijdens eerste sprong in boom

Een parachutist is zaterdag bij Paracentrum Teuge in een boom beland. Hij raakte daarbij gewond aan een been. Het was zijn eerste solosprong, zo vertelde hij later.

Het ging tijdens de landing mis toen de parachutist door een windvlaag afdreef. "Ik was aan het genieten en ik schatte het verkeerd in. Ik zat te laag, dacht dat ik nog wel over de boom heen kon, maar dat lukte niet meer.

Nauwelijks onder de indruk

De brandweer moest hem uit de boom halen. Ambulancepersoneel heeft de man behandeld. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. "Alleen mijn been was een beetje afgekneld." Hij was nauwelijks onder de indruk van zijn onorthodoxe landing. "Binnen nu en een uur spring ik weer."

Het is de derde keer in ruim twee weken tijd dat er iets misging met een parachutist. Vorige week belandde een parachutiste in Apeldoorn ook in een boom. Zij bleef ongedeerd. Op 11 juli moest een parachutist met spoed naar het ziekenhuis toen hij bij vliegveld Teuge op een houten balk van een hek terechtkwam.