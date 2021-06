Wielrenner Kelderman voelt zich thuis in de rol van kopman in Tour de France

De Tour de France gaat deze zaterdag van start in Brest. Drie Gelderlanders doen mee: Robert Gesink uit Varsseveld, Joris Nieuwenhuis uit Zelhem en Barnevelder Wilco Kelderman die kopman is van de BORA-hansgrohe ploeg.

Na de derde plaats in de Giro van 2020 koos Kelderman ervoor dit jaar voluit voor de Ronde van Frankrijk te gaan, waarin hij al drie keer eerder startte en in 2019 als zevende eindigde in het eindklassement.

Met de resultaten van de afgelopen weken zit het wel goed voor Kelderman. In de Dauphiné finishte hij als vierde in het eindklassement. Ook in de Ronde van Catalonië (vijfde) en de Ronde van Romandië (10e) liet Kelderman mooie dingen zien.

'Niet echt nerveus'

Vorig jaar finishte de Barnevelder als derde in het eindklassement van de Giro, na ploegmaat Jay Hindley en winnaar Tao Geoghegan. Nu is hij de enige kopman voor zijn team BORA-hansgrohe. "Of ik nerveus ben? Nou, niet echt. Ik was al vaker de kopman voor het klassement bij mijn vroegere ploeg in de Vuelta of andere koersen. Ik denk dat die rol me wel ligt, het geeft me niet meer stress. Maar natuurlijk, dit is de Tour de France, de grootste rittenkoers van het jaar, dus dat maakt het net iets specialer. Je legt jezelf als renner altijd druk op, dat hoort bij de koers. Er is wel wat gezonde stress, maar ik kijk er vooral ook naar uit. Ik weet wat me te doen staat, ik heb een paar sterke renners rond mij, een paar goede klimmers en ik focus op mezelf. Ik voel me alleszins goed, heel goed zelfs en we zien wel wat er gebeurt."

Kelderman eindigde al eens als zevende in de Tour. Welk resultaat heeft hij voor ogen dit jaar? "Dat is moeilijk om te zeggen. Als je naar de startlijst kijkt, dan zie je dat hier toch wel veel grote namen aan de start staan. Anderzijds, zoals ik al zei, ik kijk vooral naar mezelf. Ik heb een heel goede voorbereiding achter de rug, ik voel me top en ik ben klaar om te vechten voor een goed resultaat. Maar welk dat is, ga ik niet vooraf zeggen. Ik ga gewoon mijn best doen."

Concurrentie houdt hem in de gaten

Zijn derde plaats in de Giro van 2020 zorgde er het voorbije seizoen al voor dat hij door de concurrentie in de gaten werd gehouden tijdens andere rittenkoersen. "Inderdaad, dat gebeurde zeker in de jongste Dauphiné", zegt Kelderman. "Maar ook daarvoor liet men me niet zomaar rijden. Dat hoort er bij als je op een klassement mikt. Er wordt naar elkaar gekeken."

Kelderman voelt zich goed en liet ook weinig aan het toeval over. "Ik heb de twee belangrijke tijdritten verkend, twee in de Pyreneeën en de rit met aankomst in Tignes. Ik ben voorbereid, maar dat neemt niet weg dat je elke dag alert moet koersen. In het openingsweekend al kan veel gebeuren, al denk ik niet dat daar al grote tijdsverschillen kunnen worden opgetekend. Ik ga niet al te veel risico's nemen in die ritten om een paar seconden te winnen. Liever blijf ik uit de problemen, de Tour duurt nog lang genoeg, al neemt dat niet weg dat als zich een kans voordoet, ik die wel zal grijpen."