Het kan weer! Stappen tot in de late uurtjes

Eigenlijk zou De Zaak vrijdag om 22.00 uur dicht moeten, maar eigenaar Harry ten Hove had al te horen gekregen dat er niet gehandhaafd zou worden. De kroeg bleef dus gewoon open.

Het was wel weer even wennen voor de bezoekers. "Het wordt denk ik taai in het begin. Dus ik hoop dat ik het tot een uurtje na twaalven kan volhouden. En alles wat daarna komt, is mooi meegenomen", zegt een van hen. "De tijd inhalen kunnen we niet, maar we moeten wel net zo gek gaan doen als we altijd deden. En misschien omdat het weer de eerste keer is nog veel gekker", grapt een ander.

De eigenaar vindt het geweldig: "Ik ben ook een beetje zenuwachtig, want het is toch 15 maanden geleden. Eindelijk mogen we weer. Iedereen mag weer voor het eerst. Het wordt een groot gekkenhuis. We weten totaal niet wat we moeten verwachten. We hebben alle drank dubbel koud gezet, want je weet niet wat mensen gaan drinken. Maar we zijn er klaar voor."

"Het heeft veel te lang geduurd", vindt een klant. "In de nacht is het anders. De sfeer draait. Drankje erbij. Gezellig met z'n allen op stap. Je bent maar een keer jong toch?"

Wel moesten de bezoekers anderhalve meter afstand houden, want zij hoefden zich niet te laten testen voor toegang. Zaterdagavond is dat anders, dan kan er weer met elkaar worden gedanst.