Nunspeet wijzigt beleid door verbouwingsplannen BN'er Antoinette Hertsenberg

De gemeente Nunspeet wijzigt het beleid voor het bij- en verbouwen in het buitengebied na een verzoek van AVROTROS-presentatrice Antoinette Hertsenberg. Zij woont in Vierhouten en heeft flinke verbouwingsplannen. Ze wil daarbij meer bijbouwen dan op dit moment officieel mag. Het gemeentebestuur stemt met die plannen in en past de regels aan.

Dat is dus goed nieuws voor de presentatrice van het consumentenprogramma Radar. Zeker met haar aanvaring uit 2005 met de gemeente Nunspeet in het achterhoofd. Toen moest ze uiteindelijk op last van de rechter haar zwembad afbreken.

Dat ze nu wel goedkeuring krijgt en de gemeente de regels aanpast, heeft volgens wethouder Jaap Groothuis niets te maken met het feit dat ze een BN'er is. "Toen wij dit in het college behandelden denk ik niet dat de meeste collegeleden wisten wie ze was." Op de aanvraag staat ook niet de naam van de Radar-presentatrice, maar de naam van een architectenbureau.

Aanbouw slopen, kelders en carport bouwen

Hertsenberg en haar partner Niko Koffeman, onder meer mede-oprichter van de Partij voor de Dieren, willen meerdere bijgebouwen en de huidige aanbouw aan het huis slopen, de inrit verplaatsen, twee kelders bouwen, een carport aanleggen en een nieuwe aanbouw aan het huis maken. Ook willen ze een bestaande schuur verbouwen. Hertsenberg zelf spreekt liever over 'compensatie' in plaats van 'bouwen of verbouwen'.

In een openbare commissievergadering zei Hertsenberg: "Toen we dit huis betrokken was er al een groot aantal bijgebouwen. Een koetshuis, een paardenstal, een hooischuur, een ponystal, een bakhuisje. We hebben hier altijd al met veel plezier gewoond, maar de laatste jaren voelen we de wens om de bestaande gebouwen te renoveren, te isoleren en te verduurzamen. Zo mogelijk zelfs energieneutraal te maken."

Regels

Het zijn flinke verbouwingsplannen, maar voor Hertsenberg en haar man is er dus een probleem: het mag niet volgens de regels. Vierhouten valt onder het buitengebied en daar geldt de zogenoemde 'saneringsregeling'. Dat houdt in dat je een deel van de vierkante meters die je sloopt weer terug mag bouwen, tot maximaal 300 vierkante meter aan extra gebouwen. En die regeling wordt nu dus toegepast op de plannen van de presentatrice en haar man.

Maar dat is nog niet genoeg om hun verbouwingsplannen te realiseren, omdat ze na sloop en bouw aan zo'n 350 vierkante meter aan onvergunde bijgebouwen komen. Vijftig meter te veel dus. Hertsenberg zegt daarover: "Alleen de paardenstallen zijn al bijna 280 vierkante meter. Dat betekent dat we niets zouden kunnen compenseren van wat we zouden afbreken. Dat we de gebouwen die we slopen gewoon opofferen. Dat zouden we heel erg jammer vinden." De presentatrice oppert om dan maar de bestaande gebouwen te renoveren. "Maar", zo zegt ze, "bedenk goed dat het duurzame en het groene effect dan niet is wat het zou kunnen zijn."

Toestemming

De gemeenteraad vindt al met al dat de plannen door moeten gaan. Vrijwel alle partijen vragen de wethouder om toestemming te geven en de regels aan te passen.

Alleen Gemeentebelang vindt dat de huidige regels gevolgd moeten worden. "Het is op zichzelf een schitterend plan", geeft fractievoorzitter Marc Konings aan. "Maar als we deze ruimte gaan geven, dan kan iedereen vragen gaan stellen en dan wil iedereen ruimte hebben." Bovendien vindt hij het gek dat het bekende stel nu al toestemming krijgt, en dat pas daarna het beleid wordt aangepast.

Vanaf nu mag iedereen het

Maar volgens wethouder Groothuis is het juist de bedoeling dat het voor iedereen gaat gelden: "Ik heb van de commissie groen licht gekregen om een soort plan te maken voor de hele gemeente waarin dit opgerekt kan worden tot bijvoorbeeld 350 meter. Dus dan is er geen precedentwerking."

Antoinette Hertsenberg is blij dat ze eindelijk mag gaan bouwen. "We zijn er al heel lang mee bezig." Bang dat ze scheve ogen krijgt, is ze niet: "De gemeente Nunspeet past vaker maatwerk toe, dus zo bijzonder is dat nu ook weer niet. Iedereen kan nu, mits er duurzaam, groen en astbestvrij verbouwd wordt, aanspraak maken op 350 vierkante meter. Fijn dat mijn resultaat nu voor iedereen geldt."