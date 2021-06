Omwonenden vrezen komst legale mega-wietkweker in Lingewaard

Diverse gemeenten, waaronder Overbetuwe en Wageningen, zagen uiteindelijk af van de komst van een grote, legale wietkwekerij. "Je merkt dus gewoon dat gemeente er allemaal eigenlijk niet om staan te springen", zegt Pim Rikken. Tegenover zijn huis moet een vestingachtig pand komen waar zo'n twee hectare wiet moet gaan groeien, bestemd voor de coffeeshops.

Angst

Volgens omwonenden van de beoogde kwekerij tussen Bemmel en Huissen haken gemeenten af uit angst voor de aantrekkingskracht die zo’n kwekerij wellicht heeft op criminelen.

"Daar zijn wij ook bang voor", stelt Rikken. Hij is zelf ook kweker in het tuindersgebied, maar niet van wiet. "Ze zeggen dat ze het met ex-mariniers gaan beveiligen. Dat geeft aan dat het niet een heel veilig iets is, want anders ga je dat niet doen."

Hoogste beveiligingsgraad

De inachtneming van de hoogste beveiligingsgraad die ons land kent, zorgt ook voor zorgen binnen de gemeenteraad van Lingewaard. "Dat doe je niet als er een tomatenkweker komt", zegt Patrick Hegeman. Hij is fractievoorzitter van de lokale partij B06. "Je verwacht toch wat. Anders neem je al die maatregelen niet."

Burgemeester Nelly Kalfs van Lingewaard benadrukt dat veiligheid voor alles gaat. De voorgenomen kwekerij moet coffeeshops in Arnhem en Nijmegen gaan bevoorraden. Die steden doen mee aan het experiment van een gesloten, legale keten. Volgens haar is het niet de vraag of de gemeente wel of niet zo'n enorme wietkwekerij binnen haar grenzen wil dulden. "Wij hebben gezegd: we gaan kijken of het wel of niet kan."

Criminelen

De kwekerij moet worden gerund door het bedrijf Cannamax. Dat praatte buurtbewoners donderdag bij tijdens een informatiebijeenkomst. De emoties liepen daarbij hoog op.

Burgemeester Kalfs erkent dat er risico's kleven aan een grootschalige kwekerij binnen de gemeentegrenzen. "Dat is juist waarom het zo belangrijk is dat wij met het Openbaar Ministerie, de politie en Cannamax om de tafel gaan om dit soort dingen te voorkomen."

