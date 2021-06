Hans maakte noodlanding naast A50: 'Ik werd omhelst door snikkende mannen'

Nuchter vertelt Hans zijn verhaal aan Omroep Gelderland. Op de vraag of hij weer 'geland' is, antwoordt hij: "Dat is eigenlijk een goede woordkeuze. Vaak na een vlucht zijn mijn benen wel weer op de grond, maar zit ik nog met mijn hoofd in de lucht. Dat was nu ook wel even zo, maar inmiddels heb ik het een plekje gegeven."

Ineens was het stil

Iets voor half tien 's ochtends stijgt hij met zijn vliegtuigje op vanaf vliegveld Teuge. Zeventien parachutisten heeft hij bij zich. Zo'n honderd meter na de start valt de motor uit. "Je kan niet veel kanten op", vertelt Hans rustig. "Je kunt in ieder geval niet terug. Voor me was weiland, achter me de A50."

Als de motor uitvalt, wordt het een zweefvliegtuig. "Dat vliegt prima. Je kan nog steeds bochten draaien en je dus een richting op wenden. Maar je bent beperkt in je keuze. Dus heb ik gekozen om te landen waar ik ben geland."

'En toen kwamen de emoties'

De passagiers hebben direct door dat er iets mis is wanneer de motor uitvalt. "Want de motor maakt nogal herrie, en het was ineens stil", blikt Hans terug. "Ik hoefde in ieder geval niks mee te delen." Achter in het vliegtuig is de sfeer gelaten. "Er was geen paniek en er is adequaat gehandeld."

Hans poseert bij een ander vliegtuig. Foto: Hans Swellengrebel

Uiteindelijk belandt het vliegtuig bijna op de A50. Hans: "Ik moest nog een bocht maken om de snelweg te missen. Dat lukte, maar ik raakte nog wel een stuk vangrail." Als het vliegtuig eenmaal stilstaat, stapt iedereen ongedeerd uit. "En toen kwamen de emoties."

Meesnikken met huilende mannen

"Zelf had ik nergens last van in eerste instantie", zegt Hans nuchter. "Maar toen werd ik omhelst door allemaal snikkende mannen. Dan ga je wel even meesnikken."

Al snel komen de hulpdiensten. Iedereen wordt uit voorzorg nagekeken in de ambulance. "Met iedereen ging het goed, sommige mensen hadden blauwe plekken, maar dat was het." Daarna keren de piloot en de parachutisten terug naar het vliegveld om na te praten.

Klompen van de boer

Het was overigens niet de eerste keer dat een vliegtuig dat hij bestuurde een noodlanding moest maken. Hans vliegt al vanaf 1979. "Op Texel heb ik ooit een vliegtuig in een akker moeten landen. Ik stond daarna vanaf een afstandje te kijken, toen kwam de boer naar me toe. Hij gaf me zijn klompen omdat ik slippers aan had."

Ook in het buitenland is het wel eens misgegaan: "In Nieuws-Guinea heb ik een keer een vliegtuig aan gort gevlogen."

Toch stapt hij zondag gewoon weer in het vliegtuig. "Dan ga ik weer een paar parachutisten droppen vanaf vliegveld Teuge. Ik denk wel zonder angst, maar dat moet nog blijken. Zulke dingen kun je van tevoren niet bedenken."

