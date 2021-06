Bruls breekt lans voor geplaagde minister De Jonge

Die kreeg eerder vandaag de burgemeesters over zich heen, nadat hij donderdag in de Tweede Kamer hen het verwijt had gemaakt dat ze vaak te laat ingrepen bij het oplaaien van de coronabesmettingen. Ook Commissaris van de Koning in Gelderland John Berends mengde zich in de strijd.

Zie ook: Hugo de Jonge krijgt draai om zijn oren na kritiek op burgemeesters in coronadebat

Bruls vond dat journalisten die de reacties in de regio's, waaronder de Achterhoek, peilden de kwestie opbliezen. “Dit land is te klein voor een regionale aanpak, dat is waar De Jonge op doelt”, reageerde Bruls in het discussieprogramma. De burgemeester geeft zijn partijgenoot van het CDA zelfs gelijk.

Waarom regionale oplossingen niet werken, illustreerde de voorzitter van het Veiligheidsberaad aan de hand van de uitbraak van corona in Nijmeegse studentenkroegen, vorig jaar. “Dan kun je alle cafés in de stad wel sluiten, maar dan verplaatst het probleem zich naar andere plaatsen.”

'De Jonge zei niets nieuws'

Na het Kamerdebat was de geest niettemin uit de fles. "Het was vanmorgen druk op de app", zei Bruls in De Week van Gelderland. “Maar ik heb De Jonge zelf gesproken. Hij zei in het Kamerdebat niets nieuws. Een regionale aanpak werkt alleen als de regio's af te grendelen zijn. Maar veel besmettingen beginnen in het uitgaansleven en binnen een week heeft het hele land ze. Corona heeft geen voorkeur voor Friesland of Gelderland.”

Versoepelingen

Bruls ging ook in op de versoepelingen, die om middernacht ingaan. “In dit deel van de wereld gaat het hartstikke goed, maar in India, Afrika, Suriname en Brazilië is opgeschaald.”

De Nijmegenaar waarschuwde voor de deltavariant die zeer besmettelijk is. “Die kan zomaar komen en dan moeten we op een gegeven moment weer opschalen.” Draaiboeken worden daarom niet weggegooid en crisisteams niet ontbonden. “Maar er is een groot verschil met vorig jaar: de vaccinaties.”

Bruls doet op zaterdag de boodschappen, zo ook morgen. “Ik ben blij dat ik mijn mondkapje niet meer hoef te dragen. Ik heb altijd getwijfeld aan het nut van het mondkapje en nu kan dat af. Ik kan alle Nijmegenaren met een big smile in de ogen kijken.”