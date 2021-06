‘Als Oranje wint staat de Oranjerotonde weer vol’

Het is al jaren een begrip in Apeldoorn: de Oranjerotonde! Als het Nederlands elftal speelt komen supporters na de wedstrijd samen op de Laan van Maten, en wordt er flink gefeest. Twee kartrekkers van deze bijeenkomsten zijn Jeffrey Bosschert en Joey Pannekoek. Zij vertellen dat het al jaren een traditie is: ‘Het is ooit zo begonnen in 1988, na de EK-winst. Mensen reden toen rondjes op de rotonde van vreugde.’

Aanhoudingen

Afgelopen maandag, na de wedstrijd Nederland - Noord-Macedonië hield de politie vier mensen aan bij het feest op de rotonde in Apeldoorn. Daarnaast deelde de gemeente Apeldoorn vijf gebiedsverboden uit.

Twee Apeldoornse Oranjefans in De Week van Gelderland denken dat nieuwe rotondefeesten bij winst niet te voorkomen zijn:

Op de rotonde kwamen na de EK-winst op Noord-Macedonië opnieuw veel feestvierders samen. Volgens de gemeente waren er zo'n duizend mensen aanwezig, waaronder gezinnen met kinderen. Drie van de vier aanhoudingen werden verricht op grond van openlijk geweld. De vierde arrestatie was vanwege een eerder vergrijp.

Ten strengste verboden

Jeffrey en Joey organiseren de bijeenkomst niet, maar hebben zich opgeworpen als aanspreekpunt. "Wij proberen een beetje te verantwoordelijkheid te pakken om het een beetje in goede banen te leiden. Zo hangen we vuilniszakken op voor het afval. Ook is vuurwerk is ten strengste verboden en we hebben nauw contact met de politie. Dus als er al iets gebeurt, dan kunnen we snel handelen."

De rotonde zal ook komende zondag, als Nederland uitkomt in de achtste finale, afgesloten zijn voor verkeer. Dan zijn er geen regels meer verbonden aan de maximale groepsgrootte. Toch waarschuwt burgemeester Ton Heerts nog maar eens voor het coronavirus. "Ik zie steeds meer hiervan de gevolgen bij jongeren, waaronder long-covid. Ook voor komende zondag geldt dat illegaal vuurwerk en geweld niet bij een feestje horen."

Niet tegen te houden

Alle goedbedoelde waarschuwingen ten spijt: als Nederland van de Tsjechen wint aanstaande zondag, staat de rotonde weer vol feestvierende, hossende supporters, verzekeren de mannen aan tafel bij De Week van Gelderland. "Het is niet tegen te houden. Ik denk dat het komt, omdat vooral jongeren weer iets willen. We willen weer naar buiten."