Snel onderzoek naar woningen in Vragender

"Op dit moment zijn er geen inbreidingslocaties in Vragender, naast het plan voor de kerk", laat Oost Gelre weten. "Daarom heeft de gemeente afgelopen anderhalf jaar volop ingezet om tot een geschikte locatie voor woningbouw te komen in Vragender." Waar doorgaans het onderzoek pas in de voorbereidingsfase van woningbouwplannen wordt uitgevoerd, vervroegd de gemeente dit nu in Vragender: "Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen op welke wijze gebouwd kan worden en inzicht te krijgen in eventuele kosten die daarmee gemoeid zijn. Mochten er financiële consequenties zijn voor de bouw, voortkomend uit het archeologisch onderzoek, dan zullen we aangeven hoe hiermee om te gaan. Daarmee wijken we af van ons eerdere standpunt dat de eventuele financiële gevolgen voor rekening van de koper zijn."



Eerder schoot de gemeenteraad het plan om te bouwen op de locatie in Vragender nog af, omdat er te veel vragen waren rondom de financiële gevolgen van het plan. Zo zouden de mogelijke archeologische resten in de bodem ervoor zorgen dat er niet dieper dan zestig centimeter gegraven mag worden en dat levert problemen op voor woningbouw. Een meerderheid van de raad vroeg de wethouder om het plan aan te houden om de archeologische waarde beter te onderzoeken en om te kijken of het risico bij de gemeente neergelegd kon worden. Wethouder Karel Bonsen wilde hier niet in mee gaan, waarna het plan niet werd gesteund door de gemeenteraad. Nu volgt dus toch een onderzoek naar de mogelijkheden.





