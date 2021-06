Nederlandse olympische voetbalsters in Harderwijk en Ermelo

De Nederlandse voetbalsters trainen de komende dagen in Harderwijk, als voorbereiding op de Olympische Spelen. De olympische selectie, aangevuld met een paar speelsters die stand-by zijn voor de Spelen, trainen op de velden van amateurvereniging VVOG in Harderwijk.

Ze zijn begonnen zonder Lieke Martens en vier andere internationals. Martens (FC Barcelona), Merel van Dongen (Atlético Madrid) en Loes Geurts (BK Häcken) hebben nog clubverplichtingen, Lineth Beerensteyn (Bayern München) en Dominique Janssen (VfL Wolfsburg) krijgen na een lang seizoen in Duitsland wat rust.

"Iedereen die hier is, heeft al even vakantie gehad", zegt bondscoach Sarina Wiegman in het hotel in Ermelo. "We hebben een basisprogramma, maar we leveren maatwerk waar dat kan. We starten de voorbereiding op de Spelen nu rustig op."

Bij VVOG bereidde Oranje zich in 2015 ook voor op het WK in Canada. Wiegman was liever in Zeist gebleven, maar daar kunnen de voetbalsters nu niet terecht omdat het KNVB-complex als basiskamp dient van Oranje tijdens het EK.

Strafschoppen oefenen

De regerend kampioen van Europa gaat onder meer extra trainen op strafschoppen, met het oog op de Spelen. "De spanning van zo'n toernooi kan je niet nabootsen. Maar we hebben wel weer iets bedacht waarmee we de speelsters proberen uit balans te brengen. Het is dan de kunst om gefocust te blijven. Daar gaan we op oefenen", aldus Wiegman, die haar aanpak nog niet wil prijsgeven.

De 51-jarige bondscoach, al twee keer gekozen tot beste coach ter wereld van een vrouwenteam, wacht nog altijd op reactie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op het verzoek om de olympische selecties te mogen uitbreiden naar 22 speelsters. Wiegman gaat er daarom nog steeds van uit dat haar groep uit achttien speelsters bestaat, plus vier reserves die alleen mogen trainen in Japan.

Oefeninterland

Oranje speelt volgende week zaterdag in Zwolle een oefeninterland tegen Zuid-Afrika en vliegt dan drie dagen later naar Japan. Het olympisch voetbaltoernooi wordt gespeeld in stadions door het hele land. De voetbalsters reizen van speelstad naar speelstad en hopen pas aan het einde van het toernooi in Tokio te komen, voor de finale op 6 augustus. "Alles staat nu in het teken van dat ene doel: zo hoog mogelijk eindigen op de Spelen", aldus Wiegman, voor wie het mondiale sportevenement haar afscheidstoernooi wordt. Ze gaat daarna in Engeland als bondscoach aan de slag.