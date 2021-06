Nijmegen heeft drie nieuwe locaties voor woonwagens op het oog

De gemeente Nijmegen heeft drie mogelijke nieuwe locaties voor in totaal 35 woonwagenstandplaatsen op het oog. Voor het eerst in twintig jaar wordt het aantal standplaatsen in Nijmegen uitgebreid, en het college kijkt daarbij het liefst naar locaties waar nu nog geen woonwagens staan.

Vanaf een longlist van 21 locaties is gekeken naar welke plekken het meest geschikt zouden zijn. Daar kwamen nieuwe locaties op de Elshofweg, de Weteringweg en de Stationsstraat in Nijmegen-Noord uit. De beperkte uitbreiding van huidige locaties is mogelijk op de Teersdijk (zes nieuwe standplaatsen), Ackerbroekweg (twee nieuwe standplaatsen), Dorpsstraat (één nieuwe standplaats) en Ubbergseweg (één nieuwe standplaats). In totaal gaat het om 35 mogelijke nieuwe standplaatsen. De gemeenteraad moet nog instemmen met de plannen.

Uitbreiding van Teersdijk

De plaats waar nu de meeste woonwagens bij elkaar staan is de Teersdijk. “Zes nieuwe standplaatsen op de Teersdijk is een aardige toevoeging,” aldus wethouder Noël Vergunst. Maar dat is de Stichting Woonwagenbelangen Nijmegen niet met hem eens. Als het aan hen ligt komen er veel meer standplaatsen op de Teersdijk. “Wij zitten niet te wachten op deze plannen. Ze willen voor 32 potentiële huurders 25 standplaatsen aanleggen. Daarnaast willen er van die 32 mensen 31 op de Teersdijk wonen,” zegt Peter Vos namens de woonwagenbewoners. “Het is volgens ons ook goed mogelijk om op de Teersdijk meer woonwagens neer te zetten.”

De gemeente Nijmegen wil ervoor waken dat de woonwagencentrums te groot worden. Wethouder Harriët Tiemens wil geen grote kliek: “Woonwagenbewoners zijn van harte welkom, maar assimilatie is wel belangrijk.” Vos vindt het juist belangrijk dat bewoners bij hun families kunnen wonen: “Dat is onderdeel van onze cultuur.” Volgens Vos heeft het standpunt van het college vooral te maken met het veiligheidsaspect: “Er zitten altijd een paar rotte appels tussen, maar de afgelopen jaren is hier nauwelijks iets gebeurd.”

Omwonenden van de mogelijke nieuwe locaties hebben vrijdag een brief ontvangen over de plannen. Zij krijgen de mogelijkheid daarover mee te denken. Ook de potentiële nieuwe huurders ontvingen vrijdag een brief. De gemeente Nijmegen heeft goede hoop dat zij toch geïnteresseerd zijn in een standplaats buiten Teersdijk.