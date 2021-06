84-jarige Harry voltooit levenswerk en promoveert aan Radboud Universiteit

Elf jaar geleden begon hij aan het schrijven aan zijn proefschrift en hij werkte sindsdien bijna iedere dag op zijn werkkamer. “Ik begon elke dag om 09.00 uur uur en werkte door tot een 13.00 uur”, vertelt Broshuis. “Om twee uur ’s middags begon ik weer tot zes uur. Natuurlijk had ik ook wel vakanties en vrije dagen.”

Het wetenschappelijk onderzoek van Broshuis was gericht op de vraag of Bomans aan het eind van zijn leven nog praktiserend katholiek was. “Dat blijkt niet zo te zijn", zegt Broshuis. "Hij bleef wel geloven in Jezus Christus maar had niets met het instituut van de katholieke kerk.”

Broshuis hield het schrijven aan zijn proefschrift al die jaren vol door een ijzeren discipline: "Het is niet altijd leuk geweest, er waren veel tegenslagen en het heeft ook langer geduurd dan nodig was. Ik ben dan ook ontzettend blij dat mijn proefschrift nu goedgekeurd is en dat het echt gaat gebeuren.”

'Ik leerde columns uit mijn hoofd'

Zijn fascinatie voor schrijver Bomans ontstond al op middelbare school leeftijd. “Wij hadden thuis De Volkskrant waarin Bomans op de zaterdag een column had op de voorpagina. Het was elke zaterdag een strijd tussen mijn broer Ferry en mij wie als eerste de column mocht lezen. De columns leerden we soms uit het hoofd en droegen we voor op familiebijeenkomsten.”

Broshuis kon genieten van de verhalen van Bomans: "Zijn verhalen over Sinterklaas zijn zo ontzettend mooi. Hij mengde fantasie en werkelijkheid en je wist nooit helemaal zeker wat er nou precies waar was.”

Levenswerk afgerond

Met de goedkeuring van zijn proefschrift heeft Broshuis zijn levenswerk afgerond. “Ik heb er met ontzettend veel plezier aan gewerkt. Het onderwerp over het geloof werd me van alle kanten afgeraden maar ik vond het juist zo boeiend. Het is prachtig dat het nu voltooid is, ook gezien mijn leeftijd. Ik heb eigenlijk heel mijn leven gestudeerd. Voor een ander is dat misschien moeilijk voor te stellen maar ik vind dat heerlijk.”

Gaat hij nu in een gat vallen? “Nee, absoluut niet”, zegt Broshuis. “Ik ga met mijn vrouw Annie meer reizen maken en ook wil ik meer energie stoppen in mijn groentetuin. En verder wil ik graag lezingen geven over Bomans zoals ik nu ook al af en toe doe.”