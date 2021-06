Huis Kernhem bruist weer met een expositie van Ellen de Jongh

Het bruist in Huis Kernhem. Komend weekeinde kunt u genieten van de nieuwe expositie Passion for Nature. Onder die titel exposeert Ellen de Jongh haar lyrisch abstracte schilderijen.

De komende maanden is de agenda van Huis Kernhem goed gevuld met een mooi en gevarieerd programma: verrassende exposities, bijzondere klassieke concerten en swingende jazz. Bekijk de agenda op onze site. Voor enkele concerten kunt u ook al kaarten bestellen.

Ook wordt in augustus weer onderdak aan de NJO Muziekzomer aangeboden. De beste jonge talenten van de Nederlandse conservatoria spelen dan op bijzondere locaties in Gelderland - waaronder in Huis Kernhem.

Ellen de Jongh – Passion for Nature

Ellen de Jongh exposeert met 'Passion for Nature' van zaterdag 26 juni t/m zondag 11 juli ( van 12:00 - 17:00 op zaterdag en zondag)

Ellen de Jongh exposeert schilderijen met als titel Passion for Nature. Ellen laat zich inspireren door emoties in de natuur, door landschappen die zij bezocht, maar ook door menselijke gevoelens, ontstaan door emotionele situaties in het leven. Recensenten categoriseren haar werk als lyrisch abstract.

Ellen de Jongh bracht haar jeugd door in Curaçao, Amerika en Denemarken. Zij woonde daarna, door het werk van haar vader, nog in vele andere landen, waaronder Cuba, Costa Rica, Canada, Marokko, Tunesië, Egypte, Thailand en Mexico.

Zij volgde na de middelbare school een opleiding aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waar zij in 1968 afstudeerde. Na haar afstuderen gaf zij teken-, kunst- en kostuumgeschiedenis en voerde zij opdrachten uit als illustratrice voor V&D en reclamebureaus. Vanaf 1989 is Ellen fulltime actief als beeldend kunstenaar en woont en werkt zij in Drenthe waar zij ook cursussen verzorgt.

Aanvankelijk schilderde Ellen klassiek-figuratief, als gevolg van haar opleiding aan de Academie, herkenbaar aan de grote naakten die zij maakte, maar onder invloed van het leven in Drenthe en door haar frequente verblijf in het buitenland ontwikkelde haar werk zich non-figuratief, in lyrisch abstracte stijl.

Bereikbaarheid Huis Kernhem in weekend 26 + 27 juni

In verband met asfalteringswerkzaamheden is de Kernhemseweg in het weekeinde van 26 en 27 juni gedeeltelijk afgesloten. De werkzaamheden duren nog tot dinsdag 29 Juni 2021 17:00 uur.

De route naar Huis Kernhem via de Apeldoornseweg is hierdoor afgesloten. Vanaf de andere kant is Huis Kernhem wel te bereiken: via de N224 (Rijksweg), afslaan richting Lunteren (Lunterseweg) en op de rotonde de Kernhemseweg nemen.