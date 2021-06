Europaweg Doetinchem officieel heropend

"De Europaweg is vanaf de snelweg tot vlak voor het spoor compleet verdubbeld qua rijstroken", aldus wethouder Rens Steintjes. "Onderweg zijn de verkeersregelinstallaties vernieuwd en er zijn twee turbo-rotondes ingekomen." Het gaat om rotondes met dubbele rijstroken om de doorstroming op gang te houden. Leerlingen uit groep 8 van de Isselborgh in Wijnbergen reden met een skeltertrein als eerste over de vernieuwde Europaweg. Met het bereiken van de finish was de weg officieel geopend. Tot vreugde van Steintjes, die merkte dat er veel overlast was voor weggebruikers: "Werkzaamheden zijn altijd vervelend, maar dit is de belangrijkste invalsweg van Doetinchem en een belangrijke weg voor de regio. Als die afgesloten wordt zorgt dat voor veel overlast."



De spoorwegovergang is niet meegenomen in het project, terwijl de gemeente dat wel graag had gezien. Steintjes hoopt in de toekomst een tunnel te realiseren rond het spoor. Naast dat dat plan veel geld kost, loopt de gemeente echter ook tegen een ander probleem aan. "ProRail is nog niet overtuigd van de noodzaak", vertelt de wethouder. "Maar wij blijven erop hameren zodat het in de toekomst wel een keer gebeurt." De wethouder denkt dat weggebruikers een lange tijd over de Europaweg kunnen rijden: "Wij zijn ervan overtuigd dat op deze manier de weg toekomstbestendig is en nog jaren meegaat."



Miljoenenproject

Het aanpassen van de Europaweg heeft in totaal 6,7 miljoen euro gekost, gefinancierd door de gemeente, de provincie en Rijkswaterstaat. Hoewel er nog wensen zijn, denkt de wethouder dat de doorgevoerde aanpassingen voorlopig voldoende zijn. "Voor nu zijn wij hartstikke tevreden met het resultaat", aldus Steintjes. "Wij wilden graag dat de doorstroming op gang bleef, dat de ruimte op de weg toenam en dat de veiligheid ook zou toenemen."





