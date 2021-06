Wat brengt jouw kat mee naar huis? Zoogdiervereniging wil het graag weten

De Zoogdiervereniging in Nijmegen heeft het onderzoek opgezet samen met studenten van de opleiding Dier in de Duurzame Samenleving van Hogeschool Inholland. Een van die studenten is Lisanne Leenaarts. Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink gaat ze in de straten van Tiel op zoek naar huiskatten...

Luister naar de radioreportage (1-3)

Welke dieren leven waar

De Zoogdiervereniging wil graag weten met welke diersoorten katten thuiskomen. De informatie helpt om de soortsamenstelling van kleine zoogdieren in ons land beter in kaart te brengen. Zeker in stedelijk gebied is hierover nog weinig bekend. Zo leven er vrijwel overal verschillende soorten muizen, maar de diertjes laten zich zo weinig zien dat het voor onderzoekers moeilijk is om daar een goed beeld van te krijgen.

Luister naar de radioreportage (2-3)

Via de website watbrengtdekatthuis.nl kunnen de 'cadeautjes' die de kat mee naar huis brengt worden gemeld. Het onderzoek loopt inmiddels zo'n drie maanden en heeft al de nodige informatie opgeleverd, vertelt Leenaarts...

Luister naar de radioreportage (3-3)

'140 miljoen prooien per jaar'

In ons land leven tussen de 3 en 4 miljoen huiskatten. Daarnaast zijn er ongeveer een miljoen verwilderde katten. Zij vangen samen heel wat prooien. Vooral muizen en vogels zijn het slachtoffer. Hoe meer een kat verwilderd is, hoe meer prooien worden gevangen. In 2019 kwamen wetenschappers van de Universiteit van Tilburg tot de conclusie dat er in ons land zo'n 140 miljoen dieren per jaar door katten worden gevangen.

De Vogelbescherming noemt het grote aantal vogels dat door katten wordt gedood zorgelijk. Toch lijkt het er niet op dat algemeen voorkomende soorten eronder te leiden hebben. "Bij het leggen van de eieren houden vogels als het ware rekening met predatie door rovers", aldus de Vogelbescherming. Lokaal kan het wel tot problemen leiden. Het gaat dan vaak om zeldzame vogelsoorten of vogels die op de grond broeden, zoals weidevogels.

Het onderzoek Wat Brengt De Kat Thuis richt zich niet op de eventuele schadelijke gevolgen van jagende katten voor andere diersoorten.

Kat op jacht Foto: Laurens Tijink

