Geen duizend kilometer voor Sameena, maar wat is ze trots

Ze is kapot. Voldaan, maar helemaal kapot. Sameena van der Mijden (29) uit Arnhem komt bij van een uitputtingsslag. De Arnhemse ultraloopster hijgt vrijdagmiddag uit van 832 kilometer hardlopen in 10 dagen. Het doel was duizend kilometer, maar dat was toch iets te veel van het goede voor Sameena.

Tien dagen lang doorkruiste ze hardlopend Nederland. Ze was onder meer in Groningen, Zutphen, Doesburg, Nijmegen, Arnhem, Den Bosch, Breda, Lelystad en Rotterdam. En vanmiddag kwam ze aan in Amsterdam.

Ze liep de afgelopen anderhalve week niet alleen. Onderweg werd ze gesteund door een team, loopmaatje Gerben Oevermans en hardlopers die spontaan aansloten en een stuk meeliepen.

'Het ergste was het weer'

“Het ergste vonden ze de weerswisselingen”, zegt begeleidster Simone Schoenmaker namens de twee lopers die nog aan het uithijgen zijn. “Ze begonnen in de hitte en dat vond Sameena wel lekker en Gerben niet, terwijl hij lekker in de regen liep en Sameena weer niet.”

Kijk hier naar eerdere beelden van Sameena, de tekst eronder verder.

Aandacht voor gedwongen prostitutie

Tien dagen wilden Sameena en Gerben duizend kilometer afleggen, honderd kilometer per dag. Onderweg vroegen ze aandacht voor gedwongen prostitutie. Op de eindstreep in Amsterdam stond de teller op 832 kilometer. Het was goed zo.

Zie ook: Sameena werd de prostitutie in gedwongen met beelden verkrachting

Onderweg haalden beide ultralopers 73.000 euro op voor hun missie: vrouwen uit gedwongen prostitutie halen, hun een veilig thuis bieden en een baan. Dit alles onder de vlag van Tot Heil des Volks, een christelijke hulpverleningsorganisatie met projecten in Nederland voor prostituees, kinderen die opgroeien in armoede, daklozen en verslaafden. Schoenmaker: “Er komt via de sponsorloop nog steeds geld binnen. Van dit geld kunnen we heel veel vrouwen helpen.”

Zelf slachtoffer van loverboy

Sameena van der Mijden was ooit zelf slachtoffer van een loverboy. Ze wist haar gewelddadige en onterende situatie na twee jaar te ontvluchten. “Hij was steeds boos en agressief en sloeg hij mij. Hij nodigde vrienden uit en dwong mij om seks met hen te hebben. Ik had geen keus", zei ze vier jaar geleden tegen Omroep Gelderland.

Na afloop van de meerdaagse ultraloop presenteerde Sameena van der Mijden haar boek Mijn ultrarun uit de gedwongen prostitutie. Ze vertelt in het boek haar persoonlijke verhaal.

De wereld die ze achter zich heeft kunnen laten treft jaarlijks duizenden slachtoffers. Sameena werkt inmiddels in de zorg en is een van de beste ultraloopsters van Nederland. In 2018 werd ze Nederlands kampioene op de honderd kilometer.

Zie ook: Loverboyslachtoffer Sameena loopt 100 kilometer hard