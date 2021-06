Otto redde twee keer een leven met AED: 'Overal moet er één zijn'

Zie ook: 'Je kunt er een leven mee redden', roep om AED bij elke sportclub

Dat het wel degelijk nut heeft om je zaakjes op het gebied van burgerhulpverlening goed op orde te hebben, bewijst een bezoekje aan de golfbaan aan de Postweg van Groesbeek richting Nijmegen. Een clublid dat op het punt staat om te gaan golfen, vertelt het verhaal over haar man. "Drie maanden geleden heeft mijn man hier op de golfbaan een hartinfarct gehad." De man kan het navertellen door het snelle handelen van omstanders en de marshals, de gastheren- en vrouwen op de baan.

"Met een AED red je gewoon levens, klaar"

Het verhaal staat niet op zich. Als we één van de marshals willen spreken over het feit dat elke marshal in zijn golfkarretje standaard een AED heeft zitten, geeft hij direct aan waarom de aanwezigheid van de apparaten zo van belang is. "Ik heb hier twee keer mensen mee kunnen redden", vertelt Otto Hubregtse terwijl hij de AED in zijn handen heeft. Het heeft zichtbaar impact op hem. Vooral ook omdat hij ook een moment herinnert waarbij hij niet de beschikking had over een AED. "Die persoon heeft het helaas niet gered. Ik word er nu weer een beetje emotioneel van, maar met een AED red je gewoon levens, klaar, heb er geen andere woorden voor."

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder

'Heel dankbaar'

Henk Verdonck viel in 2009 op 67-jarige leeftijd neer op het zelfde golfterrein. "Ik had nog tegen mijn medespelers gezegd 'ik ben duizelig, ik ben wankel' en drie meter verder ben ik omgevallen. Een week later werd ik in het ziekenhuis wakker. "Doordat hij snel gereanimeerd werd, heeft hij zijn leven weer goed op kunnen pakken. "Ik heb er eigenlijk geen beschadigingen aan over gehouden en daar ben ik heel dankbaar voor."

Verdonck is blij dat het bij golfbanen goed geregeld is, maar hoopt vooral dat er nog meer AED's bij komen, ook op andere plekken. "Zo lang er mensen niet geholpen kunnen worden, zijn ze er nog niet genoeg", aldus Verdonck.

Kostenplaatje versus mensenleven

Hubregtse is getraind en weet hoe hij moet handelen bij een noodsituatie, maar de AED is essentieel. "En het werkt heel eenvoudig, een kind kan de was doen." Het hoge kostenplaatje voor het apparaat (zo'n 1500 euro gemiddeld) mag volgens hem geen issue zijn. "Elke vereniging, elke voetbalclub, elke sporthal, daar waar mensen samenkomen moet gewoon een AED aanwezig zijn. Ik zou liever het kostenplaatje iets hoger hebben en daarmee mensenlevens redden. Honderd procent. Je kunt je toch niet voorstellen dat je eigen moeder, vader of kind overlijdt aan een hartaandoening omdat er geen AED was? Daar krijg je enorm veel spijt van."