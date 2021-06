Niet wachten op landelijk verbod: Noord-Veluwe verbiedt lachgas vast zelf

Handel in en gebruik van lachgaspatronen is vanaf 1 juli verboden op de Noord-Veluwe. Foto: Omroep Gelderland

Zes Noord-Veluwse gemeentes gaan samen de strijd aan tegen het gebruik van lachgas als drug. Vanaf 1 juli is de handel in en het gebruik van lachgas verboden in Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Wie betrapt wordt, kan een boete verwachten.

In een gezamenlijke verklaring spreken de gemeenten van een toenemend gebruik van lachgas. "En dat terwijl het zeer schadelijk is, met een grote kans op hoofdpijn, duizeligheid en op lange termijn zelfs een dwarslaesie." Al langer klinkt de roep vanuit burgemeesters om lachgas landelijk te verbieden, maar zo'n verbod wordt niet voor 2022 verwacht. "Daarom pakken wij dit nu zelf op", zeggen de gemeenten.

Concreet betekent het dat het gebruik van lachgas per 1 juli verboden is in de buitenlucht en in de openbare ruimte. Ook de handel in lachgas is vanaf dat moment verboden. "Behalve natuurlijk in bijvoorbeeld feestwinkels, om ballonnen op te blazen", nuanceert een woordvoerder van de gemeentes.

Verbod in verordening

Voor het verbod maken de gemeentes gebruik van de Algemene Plaatselijke Verordening. "De handel in en het gebruik van lachgas valt wat ons betreft onder het verstoren van de openbare orde en het in gevaar brengen van de volksgezondheid", legt de woordvoerder uit. "Die dingen kunnen wij via de APV aanpakken, en dus doen wij dat." De burgemeester van Elburg, Jan Nathan Rozendaal, maakte donderdag van diezelfde mogelijkheid gebruik om een handelaar in designerdrugs een last onder dwangsom op te leggen.

Wie vanaf 1 juli betrapt wordt in het gebruiken of verkopen van lachgas, zal een boete krijgen. Hoe hoog die boete is, kon de woordvoerder vrijdag nog niet zeggen. De gemeentes hopen met deze maatregel het gebruik van de drug tegen te gaan, tot er een landelijke oplossing komt. Het verbod geldt niet voor andere designerdrugs, zoals 3-MMC.