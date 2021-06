Introdans mag weer dansen voor publiek. Een droom die uitkomt. Ook voor Linda, want zij wordt gelift!

Linda volgt de dansers in aanloop naar de voorstelling. Een droom die uitkomt, helemaal als Introdanser Aymeric Aude haar probeert te liften. Bekijk hier de video om te zien of dit lukt, maar ook voor een kijkje achter de schermen, waar Linda gastdanser Redouan Ait Chitt, de openingsact van het Songfestival, ontmoet:

De dag begon met een balletles bij Introdans aan de Vijfzinnenstraat in Arnhem. Omdat ik wel eens wilde weten, hoe zwaar het leven van een danser nou echt is, deed ik mee met het ensemble. Dat heb ik geweten. Met pijn en moeite haalde ik concertgebouw Musis Sacrum, waar een opgewonden sfeer heerste. Daar ging de les over in een generale repetitie en later een doorloop van de voorstelling.

End of Season is altijd het hoogtepunt van het seizoen en dat was dit jaar natuurlijk allemaal anders. "Het voelt eerder als de start van het seizoen omdat er nu weer steeds meer mag", aldus artistiek directeur Roel Voorintholt.

De dansers hebben het afgelopen jaar wel kunnen trainen en repeteren. "Maar de piek oftewel de voorstelling bleef uit en dat is heel raar", zegt danseres Merel Janssen. "Dit is waar je het uiteindelijk voor doet, je maakt iets voor publiek, voor het applaus".

"Het is een droom die uitkomt", vindt repetitor Diane Matla. Zij is de assistente van de choreograaf en zorgt ervoor dat er geen pas verloren gaat en dat het stuk zo uitgevoerd wordt zoals hij bedacht heeft. Diane is gekoppeld aan hip hopper & choreograaf Ruben Chi.

Hij vindt het een beetje onwennig allemaal weer de eerste keer voor publiek. "Maar heel fijn dat het weer kan." Ruben heeft met de dansers het stuk 'Soul Drums' ingestudeerd en daarmee een andere dansstijl bij ze geïntroduceerd. Hip hop begint vaak vanuit freestyle(improvisatie) en verlangt veel meer eigenheid van een danser. "Maar het kwartje is gevallen," aldus Ruben. "Hip hop begint vaak vanuit freestyle (improvisatie) en verlangt veel meer eigenheid van een danser. De dansers moesten echt uit hun comfort zone."

Ook ik moest uit m'n comfort zone vandaag, maar wat was het lekker om weer even los te kunnen gaan op muziek. Maar ook om even onderdeel te mogen zijn van de Introdans familie en een exclusief kijkje te mogen nemen achter de schermen. Wat een leuke en lieve club mensen en wat zijn de dansers belachelijk goed. De voorstelling was prachtig. Een kijker zei achteraf: "Het was zo divers en zo mooi, ik wil nog een keer". Dat is precies zoals ik deze dag beleefd heb. "Ik wil nog een keer!"

Introdans staat met 'End of Season' nog t/m zaterdag 26 juni in Musis Sacrum te Arnhem.