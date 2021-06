NK Tijdrijden in 2023 rond Nunspeet

Het Nederlands Kampioenschap Tijdrijden op de weg vindt in 2023 plaats in de gemeente Nunspeet. Dat maakte de gemeente vrijdag bekend. Volgens wethouder Mark van de Bunte zal de tijdrit een 'puur Veluws karakter' krijgen.

Hoe het parcours er exact uit zal zien, kan de wethouder op dit moment nog niet zeggen. "Daar moet eerst de KNWU nog een definitief oordeel over geven. Het lijkt er wel op dat de start en de finish in Vierhouten zullen plaatsvinden."

Waarschijnlijk rijden de renners twee ronden van ongeveer twintig kilometer rond de Elspeetse Heide. "Dat is een prachtig rondje, langs de heide en door het bos, met glooiende wegen. De Elspeterbosweg van Elspeet naar Vierhouten loopt naar beneden, dus het zou zomaar kunnen dat de tijdrijders met meer dan 70 kilometer per uur Vierhouten binnenrijden", zegt de enthousiaste wethouder.

Met het NK Tijdrijden heeft de gemeente Nunspeet een opvallend groot evenement binnen weten te slepen, ziet ook de wethouder. "Het mooie hiervan is dat het gaat om een evenement dat in één dag op te bouwen en af te breken is. Het zorgt dus voor weinig overlast."

Veel concurrentie

Volgens Van de Bunte had Nunspeet concurrentie van veel andere gemeenten. "Door heel Nederland willen gemeenten dit evenement organiseren. Emmen krijgt de kans om het volgend jaar nog een keer extra te doen, omdat ze dit jaar door corona geen publiek mochten ontvangen. Op woensdag 21 juni 2023, vlak voor de start van de Tour de France, is het dan bij ons in de gemeente. Ik ga er vanuit dat we tegen die tijd helemaal geen coronamaatregelen meer hebben, en dat iedereen dan welkom is."

De wethouder heeft dit jaar al in Emmen meegekeken bij de organisatie. "En dat zullen we volgend jaar ook weer doen, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn", zegt hij. "Als we dan in 2023 het NK Tijdrijden organiseren, hopen we in de toekomst misschien alsnog het hele NK op de weg hier naartoe te halen. Voor nu is dat te ingewikkeld, omdat je dan een veel grotere ronde af moet zetten, maar die ambitie is er uiteindelijk wel."

Nunspeter Maarten Vierhout werd op het afgelopen NK Tijdrijden in Emmen nog 39ste. "Voor hem is dit natuurlijk ook een mooie kans om te schitteren in zijn eigen gemeente", zo droomt Van de Bunte al weg. De kans op Gelders succes is wellicht iets groter met Koen Bouwman, die ruim een week geleden nog derde werd.