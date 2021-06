Voor corona-nabestaanden wordt het nooit meer 'normaal'

Wendy's vader Frans overleed al vrij vroeg in de coronatijd, op 30 maart 2020. Hij werd 60 jaar. "Op 20 maart kwam hij op de intensive care en tien dagen later hebben we hem moeten laten gaan. We zijn nu zo'n anderhalf jaar verder, dus we hebben onze draai wel weer gevonden. Maar het gemis is en blijft."

Ze is, net als vele anderen, inmiddels wel klaar met corona. "Het is wel tijd dat het normaler wordt. Nu word je nog constant geconfronteerd met corona. Steeds maar weer die dagelijkse aantallen doden en opnames. Dat is wel heel confronterend."

Bekijk de reportage. De tekst gaat eronder verder.

Meer dan alleen een cijfer

Voor Wendy waren de dagelijkse getallen namelijk meer dan alleen cijfers. Zij weet hoe het is om een dierbare aan corona te verliezen. "Toen hij opgenomen werd in het ziekenhuis, werd de afdeling net gesloten voor bezoek. Ik mocht op gegeven moment alleen even zijn scheerspulletjes brengen. Dan sta je daar aan de andere kant van de deur, maar mag je niet naar hem toe. Via de iPad ben ik één keer door de kamer geleid, toen ze die iPads net hadden. Maar die nacht werden we al opgeroepen dat hij het niet meer ging halen. We kwamen daar kort voor twaalven binnen en 10 minuten later stonden we alweer buiten, nadat ze alle apparatuur hadden gestopt. Ja, dat was heel heftig."

Nu pas merken wat je mist

Tenny Staal is rouwtherapeute in Arnhem en kijkt met zorgen naar de komende tijd. Tot nu toe heeft ze nog geen nabestaanden van coronapatiënten in haar praktijk gezien. "Nu is alles nog anders, maar als iedereen het normale leven weer oppakt, dan gaan nabestaanden merken dat ze iets missen. Dat gaan we in de hulpverlening wel merken."

De tekst gaat verder onder de foto.

Rouwtherapeut Tenny Staal uit Arnhem Foto: Omroep Gelderland

Invloed op rouwproces

Volgens haar is het vooral voor mensen zoals Wendy, die amper afscheid hebben kunnen nemen in het ziekenhuis, lastiger om het verdriet te verwerken. "Dat je niet bij je geliefde kon zijn, niet met eigen ogen kunt zien wat er gebeurt, niet voor diegene hebt kunnen zorgen, dat heeft invloed op het rouwproces. Mensen kunnen zich daardoor schuldig voelen of eenzaam, doordat ze geen herkenning vinden bij anderen."

Met Wendy er haar gezin gaat het goed. Nu er, hopelijk, een einde komt aan een heftige coronatijd, hoopt zij juist weer meer vooruit te kunnen kijken. "Eindelijk geen corona meer. Dat we er een eindje aan kunnen breien. Ik denk dat ik er door deze tijd wel langer last van heb gehad, ja, maar dat ik het nu beter achter me kan laten."