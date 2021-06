Hugo de Jonge krijgt draai om zijn oren na kritiek op burgemeesters in coronadebat

"De burgemeesters in Gelderland hebben hun taken uitstekend opgepakt." Dat zegt commissaris van de Koning in Gelderland John Berends na kritiek van demissionair zorgminister Hugo de Jonge. Die verweet donderdagvond in het coronadebat in de Tweede Kamer de burgemeesters dat ze vaak te laat ingrepen bij het oplaaien van de coronabesmettingen.

De Jonge zei onder meer dat de regio’s het spannend vinden maatregelen te nemen. Dat schiet bij Berends maar ook bij Gelderse burgemeesters in het verkeerde keelgat.

'Verwijten compleet onterecht'

“De burgemeesters hebben sinds maart 2020 in de frontlinie gestaan", reageert Berends. "Ze moesten nieuwe regels opleggen, handhaven én tegelijkertijd burgervader of burgermoeder zijn in een situatie die we nooit eerder hebben meegemaakt. Dan is het niet alleen gemakkelijk ze verwijten te maken, maar ook nog eens compleet onterecht."

Burgemeester van Apeldoorn Ton Heerts heeft, meldt dagblad de Stentor, 'met verbazing en ongenoegen' de uitspraak van de zorgminister vernomen. In die krant gaat burgemeester van Doetinchem Mark Boumans nog een stapje verder: "Het is grotesk dit te zeggen, terwijl je als minister zelf lang niet alles goed hebt gedaan. En dan druk ik mij zachtjes uit.”

Anderhalf jaar volop in touw

Berends laat weten 'van zeer nabij meegemaakt te hebben hoe de burgemeesters in Gelderland nu al bijna anderhalf jaar volop in touw zijn geweest om rijksregels uit te voeren en te handhaven, uit te leggen, en ook de lokale samenleving bij elkaar te houden'. "Het is een goede zaak om de aanpak van de coronacrisis te evalueren, maar niet op dit moment en niet op deze manier."

