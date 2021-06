Eerste vergunningen in aantocht: kermisexploitanten lopen warm voor terugkeer

“Deze winkel was voor ons financieel noodzakelijk. Ik moet zorgen voor onze twee kinderen en zorgen dat er brood op de plank komt”, aldus Martin Duin die besloot alles op alles te zetten om te voorkomen dat zijn gezin door het verbod op kermissen financieel kapot zou gaan. “Ons kostenplaatje is heel hoog en op de bank zitten brengt niks in het laatje. De steun vanuit de overheid is ook absoluut niet genoeg om ons hoofd boven water te houden. Door deze winkel kunnen we een groot deel van onze rekeningen betalen.”

‘De kermis is ons leven’

Martin en zijn vrouw Jolanda openden de kringloopwinkel ruim een jaar geleden. De loods waarin de tweedehandswinkel is gevestigd staat naast de woonwagen waar het echtpaar met hun twee kinderen woont. In de loods ernaast staat hun geliefde attractie de Big Wave. De dagelijks confrontatie met de stilstaande attractie valt Marco zwaar “Iedere keer als ik daar naar binnen ga en de lichten aandoe doet het pijn. Je wil zo graag de kermis op, het is voor ons niet alleen een baan, het is ons leven.”

Gemengde gevoelens

Ondanks die pijn heeft het echtpaar ook mooie herinneringen aan de kringloopwinkel die door advertenties op social media en mond-op-mond reclame al gauw klanten wist te trekken. “Het was heel leuk, ik heb veel fijne mensen ontmoet en leuke dingen meegemaakt”, aldus Jolanda van Duin die terugkijkt op een roerige periode. “Het was emotioneel zwaar, omdat mijn hart wel echt bij de kermis ligt. Marco heeft hetzelfde ervaren. “Ik heb gemengde gevoelens. Enerzijds hebben we het veertien maanden heel leuk gehad met onze klanten, maar we hebben ook 14 maanden zorgen gehad. Het gemis van de kermis doet zeer.”

Terugkeer naar het kermisleven

De blijdschap is dan ook groot dat de vergunningen voor de eerste kermissen inmiddels de deur uit zijn en als alles meezit de Big Wave begin juli weer op de kermis staat. Met dat in het vooruitzicht durft het echtpaar aan het eind van deze week de deuren van de kringloopwinkel te sluiten en zich te verheugen op hun terugkeer naar het kermisleven. “We kunnen weer lekker weg met de wagen en zien weer al die blije kindergezichtjes om ons heen, daar doen wij het voor”, aldus een enthousiaste Jolanda.

Ook Martin kan niet wachten. “We mogen weer ons leven uitoefenen, dat geeft zo’n goed gevoel. De eerste kermis gaat misschien wat vreemd zijn, maar ik kijk er ontzettend naar uit. Ik denk ook dat de mensen er klaar voor zijn, wij zijn het in ieder geval wel.”